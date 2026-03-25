Acto por «La Memoria, Verdad y Justicia» » Catriel25Noticias.com

En la mañana de hoy se llevó adelante el acto conmemorativo por el 24 de marzo, en un espacio de encuentro y reflexión colectiva.

La jornada contó con la presencia de la Intendenta Municipal Daniela Salzotto, integrantes del Concejo Deliberante, equipo de gobierno, autoridades locales, comunidades educativas de diferentes niveles y modalidades, la representación del grupo de ex soldados, grupo Scout, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, juntas vecinales, Aero Club, UnTER y la comunidad de Catriel que se acercó para acompañar la conmemoración de este día tan significativo.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de Río Negro, la Intendenta Daniela Salzotto convocó a reflexionar sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, destacando la importancia de sostener una memoria activa como base para la construcción de una sociedad más justa.

En ese marco, Luis Néstor Mendoza, ex preso político, compartió un emotivo testimonio en el que recordó a Félix “Pincho” Oga, poniendo en valor la memoria colectiva y dejando un mensaje profundo a las nuevas generaciones.

Por su parte, la docente Laura Velasco, de la ESRN N° 21 “Azucena Villaflor”, brindó unas sentidas palabras, resaltando el rol fundamental de la educación en la construcción de memoria, verdad y justicia.

Además, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 50 años de la última dictadura militar, que recuerda la militancia de quien fuera en vida Félix “Pincho” Oga y de su entrañable compañero Luis Mendoza. Este momento estuvo acompañado por las palabras del párroco de la localidad, el Padre Temer, en un clima de profundo respeto y recogimiento.

El acto reafirmó el compromiso de la comunidad de Catriel con la memoria histórica, el respeto por los derechos humanos y la importancia de seguir construyendo ciudadanía desde el recuerdo y la reflexión.