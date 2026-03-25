Acto por «La Memoria, Verdad y Justicia» » Catriel25Noticias.com

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En la mañana de hoy se llevó adelante el acto conmemorativo por el 24 de marzo, en un espacio de encuentro y reflexión colectiva.

La jornada contó con la presencia de la Intendenta Municipal Daniela Salzotto, integrantes del Concejo Deliberante, equipo de gobierno, autoridades locales, comunidades educativas de diferentes niveles y modalidades, la representación del grupo de ex soldados, grupo Scout,  Cuerpo de Bomberos Voluntarios, juntas vecinales, Aero Club, UnTER y la comunidad de Catriel que se acercó para acompañar la conmemoración de este día tan significativo.

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Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno de Río Negro, la Intendenta Daniela Salzotto convocó a reflexionar sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, destacando la importancia de sostener una memoria activa como base para la construcción de una sociedad más justa.

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En ese marco, Luis Néstor Mendoza, ex preso político, compartió un emotivo testimonio en el que recordó a Félix “Pincho” Oga, poniendo en valor la memoria colectiva y dejando un mensaje profundo a las nuevas generaciones.

Por su parte, la docente Laura Velasco, de la ESRN N° 21 “Azucena Villaflor”, brindó unas sentidas palabras, resaltando el rol fundamental de la educación en la construcción de memoria, verdad y justicia.

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Además, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 50 años de la última dictadura militar, que recuerda la militancia de quien fuera en vida Félix “Pincho” Oga y de su entrañable compañero Luis Mendoza. Este momento estuvo acompañado por las palabras del párroco de la localidad, el Padre Temer, en un clima de profundo respeto y recogimiento.

El acto reafirmó el compromiso de la comunidad de Catriel con la memoria histórica, el respeto por los derechos humanos y la importancia de seguir construyendo ciudadanía desde el recuerdo y la reflexión.



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