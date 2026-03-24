“La guerra acelera el proyecto de GNL de Argentina de forma extraordinaria” » Catriel25Noticias.com

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, consideró que el conflicto en Medio Oriente “es un cisne negro que nadie tenía previsto”, pero que favorece al proyecto exportador de GNL que lleva adelante la firma de bandera con Eni y XRG de ADNOC

“Lo de Medio Oriente tiene un efecto, que no es alegre decirlo porque es una guerra, con gente que sufre. Pero la guerra acelera el GNL de Argentina de forma extraordinaria, va a acelerar la expansión del proyecto”, aseguró el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín en una entrevista en Houston, Estados Unidos, de la que participó Diario RÍO NEGRO. El titular de la firma contó que esperan lanzar el financiamiento del proyecto que lideran junto a Eni y XRG del Grupo ADNOC en abril.

El CEO de la firma, marcó que “Argentina LNG –el plan exportador del gas natural de Vaca Muerta- es un proyecto muy robusto, con leyes clave, que es RIGI (el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), y en un lugar que está lejos de los conflictos que lo ponen en una posición de proveedor seguro muy grande y eso empuja el proyecto de 12 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) y la expansión de los 6 MTPA que creo que la va adelantar la situación de guerra”.

Y sumó que «esta guerra creo que es muy diferente a otras, se atacaron instalaciones energéticas muy importantes, una en Qatar que afectó mucho a Europa. Declararon fuerza mayor por 5 años en un tren de GNL que es similar a nuestros proyectos (en términos de producción) y eso creo que puede acelerar la decisión de la expansión. Aunque por ahora estamos trabajando para 12 MTPA».

«Este cambio le da una posibilidad a Argentina de hacer esto mucho más rápido por una necesidad de abastecimiento seguro, es un cisne negro que nadie tenía previsto«, cerró.

Marín se refirió así la segunda fase del plan, que originalmente estaba previsto desarrollar con Shell, pero que ahora tiene dos escenarios posibles. El primero, es que sean YPF, Eni y XRG las que avancen como consorcio hacia esa segunda etapa, mientras que la otra opción es que ingrese un cuarto socio a todo el plan, que según versiones podría ser la firma saudí Aramco.

Si bien había expectativas de que durante esta semana de CERAWeek se anunciara este cuarto socio, Marín fue contundente al marcar que “no me quita el sueño el cuarto socio”. Dado que marcó que “el proyecto con tres socios va, anda. No se necesita un cuarto socio, y la expansión es con los tres socios”.

Marín planteó que «si hay un cuarto socio se verá en el tiempo. Estamos en los procesos finales -con esta cuarta firma- pero depende de los tiempos que le llevan al socio los contratos formales. No incidió el conflicto en Medio Oriente en esto, es que hay que hacerlo correctamente». Y lanzó una fuerte definición: «el cuarto socio es ese o ningún otro, el consorcio (Argentina LNG) no está buscando más socios».

La hoja de ruta del GNL: el finance proyect se lanzará en abril

La hoja de ruta del proyecto Argentina LNG tiene un hito a la vuelta de la esquina. Marín detalló que a fines de abril está previsto que se salgan a buscar los fondos necesarios a través de lo que es un finance proyect, una financiamiento que es al proyecto y no a las empresas, y que ya tiene definido a JP Morgan como advisor de esta búsqueda que esperan esté definida hacia fines de octubre cuando está previsto avanzar hacia la decisión final de inversión (FID por su sigla en inglés) que es el punto clave de la consolidación del consorcio.

ara esto, Marín contó que «con el proyect finance estamos trabajando en tener todos los documentos para que sea a fines de abril, pueden pasarse dos o tres semanas porque son muchos documentos». Y remarcó que «va a ser el finance proyect más grande de Latinoamérica, porque se busca un promedio del 70% de la inversiones en downstream y midstream que son 20.000 millones de dólares, así que estamos hablando de unos 15.500 millones de dólares«.

En esta búsqueda de financiamiento externo, Marín contó que los contratos de preventa de la producción son clave y detalló que «desde un principio teníamos enfocado esto en Europa y Asia porque son países desarrollados y eso te baja el riesgo, con un spot del 20% que es lo habitual» -que se deja sin contractualizar.

«Tenemos contratos de venta que están muy avanzados, lo veníamos trabajando. Estamos muy contentos porque esto te permite conseguir garantías (ECAS)», de cara al financiamiento buscado.

Mientras tanto contó que también se avanzará en las licitaciones de las grandes obras del proyecto, que detalló que se harán bajo la modalidad de «sujeto al FID». «Los ganador de las obras deben estar antes de octubre que es el FID. Obras son los tubos, el gasoducto y los barcos», detalló.

Fuente: (Río Negro)

Por: Victoria Terzaghi (Enviada especial a Houston)