Ciclistas de Catriel y 25 de Mayo se destacaron en el Desafío Cerros Azules 2026 » Catriel25Noticias.com

La ciudad de Allen volvió a ser epicentro del mountain bike regional con una nueva edición del Desafío Cerros Azules, una competencia exigente que reunió a cientos de ciclistas en circuitos de 55 y 28 kilómetros. En ese escenario de alta dificultad, los representantes de Catriel y 25 de Mayo tuvieron una actuación sobresaliente, con presencia en los puestos de vanguardia y podios destacados. (www.alasfmcatriel.com.ar / FM ALAS)

Por el lado de Catriel, los ciclistas demostraron vigencia y gran nivel competitivo. Oscar Eduardo Amarfil fue uno de los puntos más altos de la jornada al conseguir el segundo puesto en su categoría, además de ubicarse 30° en la clasificación general masculina. También se destacó Gonzalo Cajal, quien logró un meritorio quinto puesto en su divisional y finalizó 27° en la general. A su vez, Juan Ollarce completó una sólida actuación con un cuarto lugar en su categoría y el puesto 28° en la general.

En tanto, la delegación de 25 de Mayo tuvo un rendimiento brillante, con la familia Cisneros como gran protagonista. Oscar Cisneros se quedó con el primer puesto en su categoría y alcanzó el 13° lugar en la general masculina (14° en la general total), consolidándose entre los más competitivos del evento. Por su parte, Liz Cisneros también tuvo una destacada labor al finalizar segunda en su categoría y subir al podio de la general femenina con un tercer puesto.

El Desafío Cerros Azules volvió a confirmar su prestigio dentro del calendario patagónico, con circuitos técnicos, desniveles exigentes y un terreno que puso a prueba la resistencia de cada competidor