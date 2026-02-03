acusaron a una pareja por graves hechos de violencia contra su hija adolescente » Catriel25Noticias.com

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a los progenitores de una adolescente por lesiones y amenazas con arma blanca. El hombre no podrá ingresar a la localidad y, al igual que la mujer, tendrá prohibido acercarse y contactar a la joven, a su hermano y a otro testigo menor de edad, mientras dure la investigación.

Según expresó la titular de la fiscalía descentralizada de Catriel en dos audiencias, el hecho ocurrió el 23 de enero en un paraje cercano a esa localidad.

En la vivienda familiar se encontraban ambos progenitores, la adolescente y un hermano menor de edad.

El hombre inició la agresión física contra la joven utilizando sus puños, luego un cable hasta que finalmente empuñó un arma blanca con el objetivo de provocar daño en su cuerpo.

Todo ocurrió bajo la mirada atenta de la progenitora, quien consintió el proceder del hombre e impidió que la adolescente escapara.

Fue el hermano menor quien intervino para hacer cesar la agresión y posibilitar que la adolescente pudiera huir del lugar. Otro adolescente, amigo de la víctima, la auxilió.

En el certificado médico se detallaron lesiones en diferentes partes del cuerpo de carácter leve.

En una primera audiencia la fiscal acusó al hombre por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, lesiones graves en grado de tentativa y amenazas con arma blanca, en concurso real, en carácter de coautor por las lesiones y autor por las amenazas.

En una segunda audiencia se sumó la acusación contra la mujer, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, lesiones graves en grado de tentativa en concurso ideal con agresión con arma blanca, ambos en concurso real, en carácter de coautora.

La defensora de menores, en representación de la niña, adhirió a los hechos y la calificación legal planteada por la fiscal.

La defensa oficial, en representación de los adultos imputados, cuestionó la calificación legal y reprochó los hechos atribuidos a la progenitora.

El juez de Garantías dio por formulado los cargos a ambos imputados y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso medidas cautelares.

Ambos imputados tienen prohibido acercarse a la víctima, a su hermano y al testigo menor de edad, ni contactarlos por ningún medio. Tampoco podrán salir del país.

El hombre sumó la presentación semanal en un destacamento policial y la prohibición de ingreso a la ciudad de Catriel.