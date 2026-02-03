Catriel Rugby Club pone en marcha su pretemporada de rugby y hockey » Catriel25Noticias.com

Catriel-El Catriel Rugby Club comenzó a transitar una nueva etapa de preparación con el inicio de la pretemporada 2026, que involucra tanto a las divisiones de rugby como al hockey femenino, marcando un fuerte impulso al desarrollo deportivo en la ciudad. (www.infosports.com.ar / FM Alas)

En lo que respecta al rugby, el club da inicio a los entrenamientos este martes 3 de febrero, en las instalaciones del barrio YPF, a partir de las 21:30 horas. La pretemporada está orientada a todas las categorías y apunta a fortalecer el aspecto físico, técnico y grupal de cara a las competencias del año. Desde la institución destacaron la importancia de este período para consolidar la base deportiva y fomentar la participación de nuevos jugadores.

Por su parte, el hockey femenino/masculino también puso primera con su pretemporada, destinada a jugadoras desde la categoría Sub 12 en adelante. Los entrenamientos se desarrollan en la Laguna YPF, de lunes a jueves, en el horario de 21:30, bajo la preparación física de Pablo Funes. El inicio formal de las actividades está previsto para el martes 3 de febrero, con el objetivo de continuar fortaleciendo el crecimiento sostenido que viene mostrando la disciplina en el club.

Desde el Catriel Rugby Club remarcaron que ambas propuestas están abiertas a quienes deseen sumarse, reafirmando el compromiso de la institución con el deporte, la inclusión y la formación integral de jóvenes y adultos.