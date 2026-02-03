robaron billetera a una mujer y compraron con sus tarjetas » Catriel25Noticias.com

Este martes por la tarde, la Fiscalía local ordenó allanamientos en el marco de una causa por denuncia de una mujer a quien le habían robado la billetera con toda la documentación y tarjetas.

Según se pudo saber, los delincuentes habían comprado en varias tiendas de ropa y locales de artículos de belleza y bijouterie ocasionando gastos importantes.

Si bien varios locales comerciales no cumplieron con el requisito de solicitar a los compradores documentación que los acredite como propietarios de las tarjetas, una comerciante se percató de la estafa y se comunicó con la damnificada. A partir de entonces se activó el alerta y se realizó la denuncia correspondiente. La Fiscalía y policía actuaron rápido y se logró recuperar prácticamente toda la mercadería y la documentación de la denunciante.

Las prendas recuperadas corresponden a ropa interior para mujer y hombre, trajes de baño para niños, juguetes y artículos de belleza y perfumes.

Los allanamientos tuvieron lugar en Ruta 151 y Primeros Pobladores y en un domicilio de barrio Preiss.

Los delincuentes quedarán ligados a una causa por estafa.