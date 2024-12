ahora será en formato digital » Catriel25Noticias.com

El Gobierno eliminó la cédula azul en su formato físico y la reemplazó por una versión digital, que se puede visualizar a través de Mi Argentina. De esta manera, un tercero podrá circular con este documento y el resto de los papeles necesarios.

De todas maneras, para que un tercero pueda conducir tu vehículo ya no es necesaria la cédula azul. La cédula verde es suficiente y puede presentarse tanto en formato físico como digital. Además, no posee fecha de vencimiento mientras no se modifique la titularidad del vehículo, según establece la Disposición 29/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El titular puede solicitar que su propia cédula sea visualizada en la aplicación Mi Argentina de uno o más terceros determinados, al seguir los siguientes pasos:

Ingresar al Sistema Integral de Trámites Electrónicos.

Validarse en el portal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal.

Seleccionar el dominio del vehículo del cual eres titular.

Identificar al tercero autorizado al ingresar su nombre y apellido, junto con su CUIT, CUIL o CDI.

Completar el proceso para que el autorizado pueda visualizar la cédula verde del vehículo en su perfil digital de “Mi Argentina”.

Es importante tener en cuenta que, tanto las cédulas verdes con fecha de vencimiento en su formato físico como las cédulas azules emitidas anteriormente, seguirán siendo válidas hasta que el titular decida revocarlas, sin causar problemas en los controles de tránsito.