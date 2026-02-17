miles de vecinos en los festejos de carnaval » Catriel25Noticias.com

La ciudad vibró al ritmo de las comparsas, carrozas y murgas que llenaron la noche de color, alegría y emoción. Los festejos se centraron en la Avda Mosconi recientemente asfaltada en el sector de colectora, donde se instalaron los Fodd Tracks, emprendedores y artesanos.

El clima jugó un papel preponderante dado que la lluvia y el viento complicaron el armado de todo lo relacionado a la fiesta. Ello no fue impedimento para que después de trabajar mucho los equipos del municipio para retirar el agua y barro se inició la fiesta que duró hasta el amanecer.

Miles de vecinos se instalaron en las tribunas y en los laterales de la Avenida Mosconi para disfrutar de una noche única.

El escenario brilló con los ganadores de La Voz del Verano, seguidos por Fabián Scasso y La Coyuyo Band, Mauri Guajardo, y como artista principal Damián Pérez (ex Banda de Lechuga). El gran cierre, a puro Chamamé, estuvo a cargo de Juventud Chamamecera.

Este martes, la Intendente Salzotto agradeció a todos los presentes y fundamentalmente a todo el equipo de trabajo del municipio que sacó adelante el evento. “Estuvieron todos a disposición y con un gran trabajo coordinado, se pudo. Además no teníamos opción, tanto el artista principal como la comparsa que vino de Cutral Có no podían actuar el martes”, aseguró

Murgas

– 1er puesto: Contagiando Alegría Lote 6 – 2do puesto: Estrellita Barrio Preiss – 3er puesto: Los Lobos Santa Cruz – 4to puesto: Escuelita Puma

Carrozas:

– 1er puesto: Los Duendes / Tejo – 2do puesto: Colonia Ovejero – 3er puesto: Contagiando Alegría Lote Seis

