apareció Lorraine. Como sigue «el viaje» » Catriel25Noticias.com

La millonaria estafa con un viaje a Europa sigue con viajeros varados, otros regresando por sus medios y la estafadora con carpeta médica en Edimburgo dijo a este medio: “Estoy quebrada y devastada”.

Se había pactado una entrevista con Lorraine Weston para este jueves a las 10:00 hs, pero llegado el momento se excusó con una directiva de su abogado que la entrevista debía ser en su lengua de origen (Inglés). Se le propuso hacerla a través de una traductora y optó por bloquearnos de su Wathsaap.

[25/7, 9:45 a. m.] Lorraine: Hola

[25/7, 9:46 a. m.] Lorraine: Tuvo que hablar con mi solicitor (abogado?) y el no quiere que me habla en castellano con nadie porque no es mi primer lengua

[25/7, 9:56 a. m.] Lorraine: My side of the story is that I’m broke and devastated

También la producción de radio “Alas” pactó una entrevista con la profesora de Inglés de Catriel que participó en la organización y coordinación del viaje tal como lo hacía desde el año 2.018. Liliana Silva explicó en qué situación se encuentran hoy quienes iniciaron el viaje de estudios y de placer.

“Los grupos se fueron desmembrando porque se consiguieron algunos pasajes a través de la intervención de la policía y la embajada. Exigieron a Lorraine a cumplir con algo de lo que habíamos pagado. Nos dieron sólo algunos pasajes, que comparado con lo pactado es nada y algunos se fueron otros destinos como Londres, Grecia o Madrid, nada que ver con el recorrido inicial”, aclaró

“Mi grupo ahora se compone de 8 personas, elegimos venir a Portugal porque es mucho más barato que otros lugares y entre todos nos estamos acompañando y conteniendo. Alquilamos una casita y junatmos para comer. Acá todo es muy difícil, ya nadie tiene cupo en la tarjeta de crédito pero entendimos que tenemos que aguantar hasta el 29 de julio que tenemos fecha de regreso porque cambiar los pasajes también es muy caro y es imposible hacerlo”.

“Nos han ayudado desde Argentina nuestras familias y amigos y de a poco vamos sobreviviendo”.

“A Lorraine sólo la ví en París, después pasó lo que ya todos conocen en Edimburgo y perdí todo contacto con ella y también su familia. La madre se presentó en la escuela pero no nos dio ninguna solución”.

“Nunca pensé pasar por esto. A veces sentís que te morís. Rogás que sea un sueño, despertar y que nada de eso pasó. Pero la vida me ha enseñado que como líder tenés que diseñar no sólo un plan, siempre hay que tener un plan A,B y C. Está claro que las cosas no siempre salen como uno las diseña o quisiera”.

“Si bien mi abogado me recomendó no hablar con los medios, a mí me interesa hablarle a la gente de Catriel que es quién me conoce y necesita explicaciones y saber como estamos. A las personas de otras ciudades las entiendo, han sido estafadas, yo también, es algo que nadie espera y te aseguro que es muy angustiante, más en esta situación, lejos de tu casa, en un país caro y con la ilusión de un viaje soñado. Todo se derrumba”.

“Hoy mi cabeza está sólo pensando en cómo lograr que todos regresen a destino. Hasta que ello no ocurra yo seguiré acá como sea. No puedo quedarme sentada llorando, hay que buscar soluciones y es lo que estoy haciendo con mi grupo. Cuando regrese será otro tema pero bueno, estoy preparada para lo que sea. A esta altura, yo también quisiera estar en mi casa con mis cosas y tranquila pero es lo que hoy me toca. Ya la macana está hecha y hay que salir”.

“Yo entiendo a la gente que fue estafada. Yo lo fui doblemente, yo fui también estafada en la confianza, en el amor. Esta chica (Lorraine) y su hermano, se sentaron en mi mesa, compartieron con mi familia. Jamás en la vida se me pasó por la cabeza esto”.

“Yo fui muy maltratada por mucha gente a la que se la estafó. Estaban furiosos y con justa razón. Yo soy la cara visible, la otra persona, la estafadora, se borró y se la agarraron conmigo, pero yo siempre doy la cara. Me dijeron cosas terribles, aberrantes, con mis hijos presentes, pero es lo esperable que ocurra cuando te estafan”.

“Agradezco las muestras de afecto de los amigos de Catriel que me escriben a mi y al grupo y regresaré cuando todos ya estén en su destino”, finalizó Silva