arduas tareas para evitar que el fuego llegue a Aluminé » Catriel25Noticias.com

Con el objetivo de contener el avance del incendio del Valle Magdalena hacia Aluminé y proteger a los pobladores rurales, el Comité Operativo coordinó diversas acciones en el flanco izquierdo del fuego. Hubo 57 brigadistas que realizaron tareas durante 11 horas en un sector de difícil acceso, además se trabajó con dos aviones hidrantes, tres helicópteros con helibalde y maquinaria de vialidad pesada, para realizar cortafuegos.

El director de gestión operativa del sistema provincial de Manejo del Fuego, Adrián Barrera, explicó que las condiciones climáticas con poco viento, permitieron el acceso de los brigadistas para realizar diferentes tareas. Las 57 personas que fueron destinadas a ese sector ingresaron con herramientas manuales como motosierras, motobombas de agua y mangueras.

En tanto se coordinaron acciones para bajar la temperatura en esa zona, utilizando los medios aéreos y esto permitió que los equipos de la Dirección Provincial de Vialidad puedan ingresar al bosque para retirar material combustible y constituir fajas cortafuegos, para evitar que las llamas sigan avanzando. Explicó que se utilizaron tres máquinas de gran porte: una topadora, una pala cargadora y una motoniveladora.

Barrera detalló que las condiciones climáticas fueron favorables porque no hubo viento en dos días, esto ayudó a que no se aviven las llamas y que pudieron operar las aeronaves. “Estos dos días nos permitieron trabajar mejor, ya que veníamos de jornadas con viento y eso no nos permite operar. Es un lugar de difícil acceso terrestre y si no están las condiciones de seguridad garantizadas no podemos desplegar ni los medios aéreos, ni a los brigadistas, porque puede ocurrir una tragedia”, explicó.

Aseguró que para ingresar a esta zona, no hay caminos consolidados y para llegar por tierra, se tarda hasta tres horas desde el campamento base ubicado en Quillén. En ese sentido, recordó que día a día se coordinan los operativos y que la prioridad es resguardar las vidas humanas, tanto de los pobladores y personas que se ven afectadas por el avance del fuego, como del personal que trabaja para apagar los incendios, publicó Neuquén Informa.