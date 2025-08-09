arranca la carrera de Medicina el año que viene » Catriel25Noticias.com

Comenzará a dictarse en la Universidad Nacional de La Pampa a partir del primer cuatrimestre de 2026. Este viernes, el rector Oscar Alpa recibió la confirmación oficial: el plan de estudios fue aprobado.

«La carrera de Medicina comenzará a dictarse en la UNLPam a partir del primer cuatrimestre de 2026. Desde el año pasado, la Facultad de Ciencias de la Salud presentó la propuesta ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para su evaluación. Este viernes, el rector Oscar Alpa recibió la confirmación oficial: el plan de estudios fue aprobado», informó la institución académica desde sus redes sociales.

El Gobierno provincial ya había garantizado el financiamiento de la nueva carrera, en un contexto de ahogo financiero por los constantes ajustes de Nación contra las universidades nacionales.

Además la Provincia cedió terrenos para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud, un espacio de 8.500 metros cuadrados en inmediaciones de los hospitales Lucio Molas y René Favaloro, en Santa Rosa.

Yamila Maggiorano, decana de la Facultad de Ciencias de Salud, había dicho en la TVPP, que desde el año pasado estaba «en el proceso de acreditación de la carrera de Medicina, que es muy compleja, con muchas particularidades, que la armamos de la mano de otras universidades. Fundamentalmente el programa es muy similar al de la Universidad Nacional de La Matanza y algunos docentes vamos a tener de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional del Centro, pero básicamente es un formato innovado».

La decana contó que los «los docentes titulares en la mayor parte de los casos serán de afuera y los docentes auxiliares serán profesionales locales. Hay algunos médicos o médicas, bioquímicas, farmacéuticas o licenciados en Enfermería de acá».

Asimismo, había dicho, que era un «sueño» comenzar con la carrera el año que viene. «Nos estamos preparando para que esto suceda. Estos docentes locales, que vienen trabajando en el sector privado o el público, están recibiendo herramientas pedagógicas para que puedan ser docentes. Este sábado vamos a comenzar a trabajar con nuestros estudiantes con un curso para retomar los saberes previos. Está orientado a quienes el año que viene quieran iniciar una carrera vinculada a la salud», había dicho.