Aumentó el petróleo y los combustibles. Precios en Catriel » Catriel25Noticias.com

La disparada del precio internacional del petróleo —que llegó a superar los US$118 por barril, su mayor valor desde la invasión rusa a Ucrania— comenzó a generar tensión en el mercado doméstico. Los valores de la nafta y del gasoil acumulan una suba promedio del 7% desde comienzos de mes, pero aun así las empresas refinadoras dicen que operan a pérdida y acusan un atraso en los precios del 25%.

“Vamos a ser honestos, si vos tenés que cargar mañana [combustible], cargá hoy, porque si crees que las cosas van a ir aumentando, cargá antes», amitió hoy Horacio Marín, presidente y CEO de YPF a El Cronista en Nueva York, donde participa de la Argentina Week junto al presidente Javier Milei y el resto del equipo económico.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde los precios son más bajos debido a la mayor competencia entre estaciones de servicio y a una menor carga impositiva, el litro promedio de nafta súper se ubica en $1717 y el de gasoil, en $1768. En lo que va del año, los combustibles acumulan una suba del 9,6%, mientras que el Brent avanzó un 67%. Solo en marzo, el incremento fue del 7% (había bajado en enero con la caída de la cotización internacional).

Precios en YPF Catriel

Nafta Súper: 1562.=

Infinia Nafta: 1.748.=

Diésel: 1.860.=

Infinia Diésel: 2.085