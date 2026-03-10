entregarán tarjetas «Río Negro Presente Salud» » Catriel25Noticias.com

Con la presencia de los Ministros de Salud y Desarrollo Humano, se entregarán este miércoles en Catriel las tarjetas “Río Negro Presente Salud”. El acto será en el hall del Hospital Cecilia Grierson a las 11:00 hs.

El programa Río Negro Presente Salud es una política pública integral del Gobierno de Río Negro, impulsada principalmente por el Ministerio de Salud en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Humano y el Colegio de Farmacéuticos.

Su objetivo primordial es optimizar y garantizar el acceso continuo al tratamiento farmacológico para un sector específico de la población: los pacientes con Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), como diabetes e hipertensión, que son atendidos dentro del sistema de salud pública y no poseen obra social ni otra cobertura médica.

Esta iniciativa nació como parte de una estrategia de modernización del Estado para brindar una solución más eficiente y transparente a la provisión de medicamentos.

La implementación consiste en una tarjeta social personalizada con la que los beneficiarios, previamente identificados mediante padrones y la atención de sus hospitales, pueden retirar sus medicamentos crónicos directamente en las farmacias de su localidad en lugar de tener que hacerlo en el hospital.

Este cambio no solo facilita la accesibilidad y brinda mayor comodidad al paciente evitando colas y traslados, sino que también fortalece la economía regional al garantizar que el dinero destinado a la compra de estos insumos quede circulando en el comercio local.

De esta manera, el programa busca asegurar la continuidad de los tratamientos, mejorar la calidad de vida de los rionegrinos y promover un modelo de atención primaria de la salud más cercano y equitativo.

BENEFICIARIOS QUE RECIBIRAN LA TARJETA RIO NEGRO SALUD