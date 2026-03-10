Río Negro fue la sorpresa de Vaca Muerta con un pozo récord » Catriel25Noticias.com

Al norte de Campo Grande, una perforación de la empresa Phoenix fue más productiva que los mejores pozos de la cuenca neuquina. Otras empresas comienzan este año a realizar inversiones en la misma zona.

Durante el mes de enero, el pozo de mayor productividad de la formación Vaca Muerta no correspondió a ningún yacimiento ubicado en la provincia de Neuquén, sino que fue uno perforado en la provincia de Río Negro. Esto marcó el quiebre de una tendencia histórica que permite corroborar que la “lengua” de la formación, que se extiende por debajo del suelo rionegrino, tiene aún mucho potencial para desarrollar.

De todos modos, los analistas advirtieron que estos rendimientos sorpresivos deben mantenerse en el tiempo para marcar una tendencia, pero sí permiten a las empresas que tomaron el riesgo, como Phoenix, confirmar que sus presunciones eran correctas cuando comenzaron a desarrollar las inversiones.

El pozo estrella es uno de los más nuevos puestos en producción en la provincia, si se tiene en cuenta que pertenece al área Confluencia Sur, ubicada al norte de Campo Grande, el segundo desarrollo de la empresa que conduce Pablo Bizzotto. La empresa comenzó sus trabajos con resultados igual de llamativos en Confluencia Norte y ahora se prepara para apretar el acelerador al incorporar una nueva torre de perforación.

La información técnica detalla que el pozo en cuestión es el “PET.RN.CoS.x-3(h)”, operado por la compañía Phoenix Global Resources en el bloque, que llegó a una producción de 2.720 barriles diarios. Con estos indicadores, esta perforación logró superar a otros desarrollos consolidados y de renombre mundial, como Loma Campana (YPF), el primer yacimiento que entró en producción comercial de Vaca Muerta y se ubica a pocos kilómetros de la localidad de Añelo.

La noticia corrió rápido en el mundo de las empresas petroleras, si se tiene en cuenta que se originó en una zona que, desde los inicios de los trabajos en Vaca Muerta, fue considerada marginal o de menor potencial geológico.

Según explicaron desde la consultora GtoG Energy, este resultado revela que el límite productivo de Vaca Muerta podría extenderse mucho más hacia el este de lo que la industria estimaba. “Este pozo mostró una productividad muy competitiva, incluso comparable con algunos de los mejores resultados que se ven en el núcleo de Vaca Muerta”, señaló Gerardo Tennerini, fundador de la consultora.

Igualmente, los analistas consideran que, para que este hallazgo transforme la región en un polo industrial, se requiere repetitividad. Es decir, que los próximos pozos logren replicar estos niveles de eficiencia.

Phoenix completó el pozo con ramas laterales de 3.000 metros y una profundidad final de 6.350 metros. Para completarlo y ponerlo en producción, fueron necesarias 105 etapas de fractura.

Los que apuestan a Río Negro

Este no es el único proyecto que existe en Río Negro que va en búsqueda de esa extensión de la ya famosa formación geológica. En la zona está trabajando la empresa Pan American Energy (PAE), que conduce su CEO Marcos Bulgheroni, que se asoció a Tango Energy, dirigida por el ex YPF Pablo Iuliano. En conjunto trabajan en el área llamada “Loma Guadalosa”, ubicada al norte de las dos que ya tiene Phoenix. Allí la meta es invertir USD 36 millones a partir de este año.

Además, PAE ganó la licitación por el área Cinco Saltos Sur, un bloque de 252 km² donde se comprometió a USD 8,58 millones para la etapa de exploración. También juega CAPEX, una empresa con un extenso vínculo con la provincia. Se trata de una empresa argentina, controlada mayoritariamente por la familia Götz, a la que le fue adjudicada por decreto 197/25 el área Cinco Saltos Norte, donde está prevista una inversión de USD 6,85 millones para los primeros dos años de exploración.

Entre Cinco Saltos y Cipolletti existe otra área sobre la formación Vaca Muerta, sobre la que aún no hubo avances. Se denomina Río Neuquén, donde están asociados YPF, que tiene a su vez el rol de operadora y posee el 33,33%, junto a Pampa Energía, que posee el 32,67%, y Petrobras (Brasil), que retuvo el 34% tras amagar con venderlo en 2023.