Axel rompió el silencio tras la denuncia de abuso sexual en Catriel » Catriel25Noticias.com

El cantante Axel Fernández se refirió a la denuncia por abuso sexual que una joven de Catriel presentó en 2019, acusándolo de un hecho ocurrido en 2017 durante la Fiesta Nacional del Petróleo. En una reciente entrevista, el artista no solo defendió su inocencia, sino que también cuestionó la legitimidad de la denuncia, afirmando: «Fue todo perfectamente armado».

La joven denunció que Axel abusó de ella en el cuarto de un hotel mientras recibía un tratamiento muscular. A pesar de que la Fiscalía de Cipolletti archivó la causa a tan solo dos meses de la denuncia por falta de pruebas y testigos, el abogado de la víctima, Ángelo Zamataro Amaranto, solicitó continuar la investigación en 2020 como querella privada. Sin embargo, la Justicia falló en varias ocasiones en contra del cantante, cuando el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó un recurso de impugnación presentado por su abogada.

En su descargo con el medio Infobae, Axel relató su experiencia tras la denuncia, afirmando: «Cuando miré para atrás, dije, ¿por qué me pasa esto? Es como si mañana te dijera que me denunciaste porque incendiaste un auto. Te estás defendiendo de algo que nunca hiciste». Agregó que, a pesar de que la acusación lo afectó, siempre se puso a disposición de la justicia: «Me pongo a disposición. Cada vez que me llamaron, estuve ahí».

El cantante también hizo hincapié en su personalidad, diciendo: «Soy un tipo súper cariñoso, yo te veo, te abrazo, te beso un montón». Sin embargo, reconoció que su forma de ser podría haber sido malinterpretada: «Entiendo que haya gente que le pueda molestar o me interprete de otra manera».

Además, Axel mencionó que durante la pericia psicológica, su evaluación fue favorable, mientras que la de la denunciante resultó negativa: «A mí me dio perfecta y a ella le dio todo mal. Era apta para recordar. Estoy contando lo que nunca conté, pero es la pura verdad».

A pesar de su sobreseimiento, el caso sigue generando controversia con Axel reafirmando que no se detendrá en su lucha por limpiar su nombre.

(ANR)