Barrio 400 Viviendas gritó campeón en +40 » Catriel25Noticias.com

El pasado fin de semana el predio del Pozón volvió a vibrar con una verdadera fiesta futbolera, donde se disputaron encuentros correspondientes a las categorías Libre, +40 y +50. Una gran cantidad de público acompañó ambas jornadas bajo un clima primaveral ideal para el deporte.
Sábado: 4° fecha del Clausura en Libre
Desde las 11:00 horas se jugaron los partidos de la categoría Libre, con resultados que movieron la tabla de posiciones:
-
El Chala 0 – Colonia Ovejero 4
Goles: Juan Chagua, Carlos Kamman, Luis Pincheira y Rodrigo Villafañe.
Figura: Gabriel Hernández (Colonia Ovejero).
-
Los Parditos 2 (Diego Medeles, Pablo Bogado) – Albinegro 1 (Julio Alarcón)
Figura: Pablo Bogado (Los Parditos).
-
Sub 17 0 – Servicios Públicos 1 (Damián Fuentes)
Figura: Damián Fuentes (Servicios Públicos).
-
Club Punto Unido 0 – Cuatro Esquinas 2 (Franco Montaña y Maximiliano Villagrán)
Figura: Maximiliano Villagrán (Cuatro Esquinas).
-
Obras Públicas 0 – Colonia Chica 3 (Víctor Zúñiga y Maximiliano Barros x2)
Figura: Maximiliano Barros (Colonia Chica).
Libre: Club Independiente.
Tabla de posiciones (tras 4 fechas)
-
Colonia Ovejero – 9 pts
-
Colonia Chica – 8 pts
-
Los Parditos – 7 pts
-
Cuatro Esquinas – 7 pts
-
Independiente – 6 pts
-
Servicios Públicos – 5 pts
-
Sub 17 – 4 pts
-
El Chala – 4 pts
-
Albinegro – 2 pts
-
Club Punto Unido – 1 pt
-
Obras Públicas – 1 pt
Goleadores
Próxima fecha (5°) – Sábado 27 de septiembre
-
11:00: Cuatro Esquinas vs Sub 17
-
12:15: Colonia Ovejero vs Albinegro
-
13:30: Los Parditos vs Club Punto Unido
-
15:00: El Chala vs Independiente
-
16:15: Obras Públicas vs Servicios Públicos
Libre: Independiente
Domingo: Definición en +40 y acción en +50
El domingo 21 se jugó la última fecha del Clausura 2025 en +40, torneo que llevó el nombre: “Señores políticos de la Nación Argentina, el silencio y la desidia los hace cómplices de cada accidente que ocurre en la Ruta Nacional 151”.
Aunque tuvo fecha libre, Barrio 400 Viviendas se consagró campeón, ya que La Unión no pudo superar a Joaquín V. González.
Resultados (+40)
-
El Club 1 (Horacio Gil) – La Vieja Escuela 0
-
Cuatro Esquinas 0 – Los Rústicos 1 (Miguel Jiménez)
-
La Unión 1 (Juan Valdebenito) – Joaquín V. González 1 (Franco Ortiz)
Tabla final (+40)
-
Barrio 400 Viviendas – 12 pts
-
Los Rústicos – 11 pts
-
La Unión – 10 pts
-
Cuatro Esquinas – 8 pts
-
Joaquín V. González – 7 pts
-
El Club – 5 pts
-
La Vieja Escuela – 4 pts
Categoría +50 “Daniel Alarcón”
En simultáneo se desarrolló la 5° fecha del Clausura en +50, que sigue mostrando gran paridad entre los equipos.
Tabla de posiciones (+50)
-
Catriel FC – 10 pts
-
Punto Unido – 6 pts
-
Ceferino – 6 pts
-
Barrio Esfuerzo Propio – 4 pts
-
Los Amigos – 3 pts