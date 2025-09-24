Barrio 400 Viviendas gritó campeón en +40 » Catriel25Noticias.com

El pasado fin de semana el predio del Pozón volvió a vibrar con una verdadera fiesta futbolera, donde se disputaron encuentros correspondientes a las categorías Libre, +40 y +50. Una gran cantidad de público acompañó ambas jornadas bajo un clima primaveral ideal para el deporte.

Sábado: 4° fecha del Clausura en Libre

Desde las 11:00 horas se jugaron los partidos de la categoría Libre, con resultados que movieron la tabla de posiciones:

El Chala 0 – Colonia Ovejero 4

Goles: Juan Chagua, Carlos Kamman, Luis Pincheira y Rodrigo Villafañe.

Figura: Gabriel Hernández (Colonia Ovejero).

Los Parditos 2 (Diego Medeles, Pablo Bogado) – Albinegro 1 (Julio Alarcón)

Figura: Pablo Bogado (Los Parditos).

Sub 17 0 – Servicios Públicos 1 (Damián Fuentes)

Figura: Damián Fuentes (Servicios Públicos).

Club Punto Unido 0 – Cuatro Esquinas 2 (Franco Montaña y Maximiliano Villagrán)

Figura: Maximiliano Villagrán (Cuatro Esquinas).

Obras Públicas 0 – Colonia Chica 3 (Víctor Zúñiga y Maximiliano Barros x2)

Figura: Maximiliano Barros (Colonia Chica).

Libre: Club Independiente.

Tabla de posiciones (tras 4 fechas)

Colonia Ovejero – 9 pts Colonia Chica – 8 pts Los Parditos – 7 pts Cuatro Esquinas – 7 pts Independiente – 6 pts Servicios Públicos – 5 pts Sub 17 – 4 pts El Chala – 4 pts Albinegro – 2 pts Club Punto Unido – 1 pt Obras Públicas – 1 pt

Goleadores

Próxima fecha (5°) – Sábado 27 de septiembre

11:00: Cuatro Esquinas vs Sub 17

12:15: Colonia Ovejero vs Albinegro

13:30: Los Parditos vs Club Punto Unido

15:00: El Chala vs Independiente

16:15: Obras Públicas vs Servicios Públicos

Libre: Independiente

Domingo: Definición en +40 y acción en +50

El domingo 21 se jugó la última fecha del Clausura 2025 en +40, torneo que llevó el nombre: “Señores políticos de la Nación Argentina, el silencio y la desidia los hace cómplices de cada accidente que ocurre en la Ruta Nacional 151”.

Aunque tuvo fecha libre, Barrio 400 Viviendas se consagró campeón, ya que La Unión no pudo superar a Joaquín V. González.

Resultados (+40)

El Club 1 (Horacio Gil) – La Vieja Escuela 0

Cuatro Esquinas 0 – Los Rústicos 1 (Miguel Jiménez)

La Unión 1 (Juan Valdebenito) – Joaquín V. González 1 (Franco Ortiz)

Tabla final (+40)

Barrio 400 Viviendas – 12 pts Los Rústicos – 11 pts La Unión – 10 pts Cuatro Esquinas – 8 pts Joaquín V. González – 7 pts El Club – 5 pts La Vieja Escuela – 4 pts

Categoría +50 “Daniel Alarcón”

En simultáneo se desarrolló la 5° fecha del Clausura en +50, que sigue mostrando gran paridad entre los equipos.

Tabla de posiciones (+50)

Catriel FC – 10 pts Punto Unido – 6 pts Ceferino – 6 pts Barrio Esfuerzo Propio – 4 pts Los Amigos – 3 pts

Próxima fecha (6°) – Domingo 28 de septiembre