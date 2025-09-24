Catrielenses brillaron en el Open Neuquén de Jiujitsu con 16 podios » Catriel25Noticias.com

El pasado sábado, la escuela Catriel Brazilian Jiujitsu GRACIE BARRA tuvo una destacada participación en el Open Neuquén, torneo perteneciente a la Confederación Argentina de Jiujitsu.

Un total de 14 alumnos representaron a Catriel y a la institución, demostrando gran nivel competitivo y cosechando 16 podios en diferentes categorías, lo que ratifica el crecimiento de la disciplina en la ciudad.

Resultados destacados:

Desde la escuela destacaron el compromiso de cada competidor y el acompañamiento de las familias, que fueron un pilar fundamental durante la competencia.

