Bomberos amotinados por una persona «no grata» » Catriel25Noticias.com

El acto del “Día del Bombero Voluntario” se vio demorado en casi una hora por una rebelión de los Bomberos de NO hacerse presentes en el festejo ante la presencia de un funcionario municipal (ex integrante de la Comisión Directiva) que , según aducían, fue declarado Persona NO grata por los servidores públicos.

Ni la intervención de la Intendente Salzotto logró apaciguarlos.

El diálogo fue muy tenso, con fuertes acusaciones de ambos lados donde cada cual argumentaba su postura. Los bomberos que no iniciarían el acto con la persona en cuestión en el predio y la Jefa Comunal que insinuaba que se trataba de un tema meramente político y que aunque tuvieran razón, “esas no eran las formas. “Me lo hubieran hecho saber antes”, dijo. En determinado momento se escuchó decir que Salzotto y los funcionarios se retirarían del acto.

Finalmente, el funcionario cuestionado decidió retirarse y comenzó el acto de festejos con gestos adustos y dientes apretados.

Los discursos transcurrieron con normalidad sin hacer referencia al tema y en el caso de la Intendente invitó a la Comisión Directiva a “trabajar juntos por el bien de todos”.

Finalizado el acto, los funcionarios se retiraron y NO participaron del chocolate.