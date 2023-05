Bravo hizo abrir las urnas y perdió el juez de paz que había ganado

Ayer finalizó el recuento definitivo de votos en el Tribunal Electoral de La Pampa, que produjo como cambio más importante la rectificación del ganador en la categoría de juez de Paz de 25 de Mayo, consagrando al candidato de Juntos por el Cambio (Lista 501) en lugar del aspirante de Juntos por 25 (Lista 84). En cuanto a la Legislatura provincial, cuya conformación permanecía incierta por la escasa diferencia de votos entre las fuerzas principales, el procedimiento confirmó que a partir del próximo período estará integrada 15 diputados del Frejupa, 13 de Juntos por el Cambio y dos de Comunidad Organizada.

También se rectificó el cómputo para el presidente de la Comisión de Fomento de Relmo, donde Juntos por el Cambio se impuso por 91 a 21 votos. En esta localidad hubo una sola mesa de votación, la número 707. “JxC solicitó la apertura de esa urna, porque el telegrama enviado al Tribunal Electoral registraba un empate en 21 votos, pero en el acta de escrutinio y los certificados de todas las fuerzas políticas figuraba 91 a 21”, contó una fuente que participó del procedimiento. “El recuento confirmó ese resultado y ratificó a Ariel Oscar Vidondo como ganador”, agregó. Los restantes candidatos eran Oscar Romano (Comunidad Organizada, 31 votos) y Guillermo De Niro (Frejupa, 21 votos).

” Esquilado”.

“Ir por lana y volver trasquilado” es una antigua expresión en lengua hispana, aplicable a quien espera obtener beneficio de una determinada situación pero termina perdiendo, es decir, cuando se obtiene un resultado opuesto al pretendido. Exactamente eso le ocurrió a David Bravo, candidato a intendente de 25 de Mayo, quien solicitó la reapertura de dos urnas con la expectativa de revertir un resultado muy apretado que consagraba ganador a Leonel Monsalve (JxC) por 103 votos (2.723 a 2.620).

“Al controlar esas dos urnas encontraron 22 votos para juez de Paz favorables a JxC, que no habían sido escrutados. El recuento provisional había otorgado el triunfo en esa categoría a la candidata de Juntos por 25 (Sabrina Amitrano), por una diferencia de 18 votos. Ese resultado se rectificó y fue consagrada como jueza de Paz Verónica Cruces, de JxC, por cuatro votos”, agregó.

De esta forma, esa apertura de urnas terminó beneficiando a Juntos por el Cambio, pero no produjo ningún cambio favorable a David Bravo, quien la había solicitado. “Resultó una paradoja, porque JxC no había presentado ningún reclamo para esta localidad y, si no se hubieran abierto las urnas, el Juzgado de Paz habría quedado para la Lista 84”, concluyó la fuente consultada desde LA ARENA.

Un día más.

En esta ocasión el recuento definitivo se extendió un día más que en anteriores ocasiones, por la cantidad de reclamos formulados desde las fuerzas políticas. “Juntos por el Cambio reclamó también la apertura de una urna de Speluzzi, correspondiente a la Mesa 657, pero su recuento ratificó el resultado del escrutinio provisional”. En esta localidad norteña el candidato del Frejupa, Martín Lisotti, se impuso por apenas un voto (243 a 242) sobre Jonatan O’Brien (JxC), y el nuevo escrutinio confirmó ese resultado.

Finalmente, también se modificó la carga del resultado correspondiente a la Mesa 158, que funcionó en el Colegio Manuel Belgrano, de Santa Rosa. Si bien los certificados partidarios y el acta de escrutinio indicaban que Frejupa había obtenido 106 votos para gobernador y 103 para diputados, esos datos fueron cargados erróneamente en el sistema con 60 votos más (166 y 163). Sin embargo, esa diferencia sumada a otros pequeños errores que también fueron subsanados, no alcanzaron para modificar la distribución de diputados provinciales. De esta manera, el recuento definitivo ratificó que la Legislatura provincial estará integrada por 15 diputados del Frejupa, 13 de Juntos por el Cambio y dos de Comunidad Organizada.

El recuento definitivo culminó ayer al mediodía y todos los apoderados suscribieron el acta, pero desde el Tribunal Electoral informaron que los datos finales serán publicados en la web del organismo entre hoy y mañana.