Brillante actuación catrielense en el Villavicencio Trail con Domingo Gonzalez como protagonista » Catriel25Noticias.com

Villavicencio (Mza)-El fin de semana se corrió una nueva edición del Villavicencio Ultra Trail en la provincia de Mendoza, una de las competencias de montaña más exigentes y emblemáticas del país. En medio de paisajes imponentes y senderos técnicos, los representantes catrielenses demostraron una vez más su pasión y nivel deportivo.

Por Victor Suárez (www.infosports.com.ar)

En esta oportunidad, el atleta local Domingo González se consagró en los 26k como el mejor runner en la categoría +70, tras completar el recorrido en un tiempo de 5 horas, 32 minutos y 7 segundos. Su desempeño fue contundente y lo llevó al primer lugar del podio, seguido por Pablo Zumpichiatti, segundo con 7h40m07s, y Jorge Álvarez, tercero con un registro de 10h10m13s.

La hazaña de González cobra aún más valor por tratarse de un circuito exigente, con constantes desniveles y tramos de altura dentro de la Reserva Natural Villavicencio, un entorno que combina belleza escénica con las dificultades propias del trail running. Su triunfo representa un orgullo para toda la comunidad deportiva de Catriel, que sigue ganando presencia en competencias nacionales de montaña. Gonzalez es un deportista de trayectoria, sabe de cosechar podios desde hace muchos años en esta disciplina, siempre en silencio a puro pulmón.

Además, su hijo Daniel González también fue parte del evento, participando en la distancia de 26 kilómetros. Padre e hijo compartieron la experiencia de representar a su ciudad en un evento de alto nivel, marcando una historia de esfuerzo, superación y amor por el deporte.

El Villavicencio Ultra Trail reunió a cientos de corredores de todo el país que afrontaron distintas distancias, desde 7 hasta 55 kilómetros, en un desafío donde la preparación física, la estrategia y la conexión con la naturaleza fueron clave. En ese marco, la actuación de los catrielenses vuelve a poner en valor el crecimiento del trail running regional y el compromiso de sus protagonistas.

Con esta destacada actuación, Domingo González no solo suma un nuevo logro personal, sino que inspira a nuevas generaciones de deportistas catrielenses a animarse a los grandes desafíos de la montaña.