Catriel vibró con la segunda fecha del Safari Regional » Catriel25Noticias.com

La ciudad de Catriel fue escenario de una exitosa jornada deportiva con la realización de la segunda fecha del Safari Regional, organizada por el grupo “Familias Safaristas”. A pesar de las lluvias del sábado que generaron algunas complicaciones, la competencia pudo desarrollarse con total normalidad y sin accidentes, reuniendo a un gran número de pilotos y espectadores.(www.infosports.com.ar)
Desde la organización destacaron el compromiso y el respeto de los participantes:
“Agradecemos a cada piloto por su participación, a los equipos de auxilio y a las familias por su acompañamiento. Siendo nuevos en la organización, tuvimos errores y aciertos, pero pusimos toda la voluntad y recibimos el apoyo de todos. También queremos agradecer a quienes colaboraron desinteresadamente en los puntos de control, la hoja de ruta y las largadas y llegadas”.
La coordinación general estuvo a cargo de Seba Lescano y Pablo Ruiz, mientras que la hoja de ruta fue responsabilidad de Aldo Montes y Dante Pelayo. En tanto, la llegada y largada de neutralización contaron con la colaboración de César Pino y familia, Blanca de Bravo, y la barredora fue tarea de Aldo Montes y su esposa. Los puntos de control (PC) estuvieron distribuidos de la siguiente manera:
-
PC 1: Lucho Troncoso / Rober Hernández
-
PC 2: Mauro Rivero
-
PC 3: Licho Mar Semproni “Yayo” y familia
-
PC 4: Axel Pacheecoo
-
PC 5: Edgardo León
La bandera a cuadros estuvo a cargo de Lisandro Semproni y Sofía Ruiz.
Los organizadores también agradecieron el acompañamiento de la Municipalidad de Catriel, a través de la intendenta Daniela Salzotto, por disponer de personal de tránsito y defensa civil, y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios por su colaboración durante toda la jornada.
Asimismo, reconocieron a emprendedores y comerciantes locales que aportaron premios y apoyo logístico:
The King Indumentaria, Ema Barzola, La Martina, Edgardo León (pintor y artesano), José Chirino, Multirubro Julián, Pablo Méndez (Aquara Quincho con pileta), Eugenia Muñoz (Seguros La Equitativa), Agustín (Motos Repuestos), José Andrés Navarro (Transportes Jacky), Ju Piscis (A-Dora Masajes), Yamil Bravo (Custom Barbería), Miguel Ariel Bravo (Taller Mecánico Bravo y familia) y “Yayo” (Taller El Pelado).
“Esperamos que todos finalicen el año de la mejor manera y que el próximo sea aún mejor. Gracias por estar y por elegirnos”, concluyeron los organizadores.
Resultados por categorías
Cuatriciclos 4×4:
1° Gonzales Lorena (602)
Motos Libres:
1° Sánchez Lautaro (306)
Motos Nacionales A:
1° Miranda (418)
2° Collado Gastón (461)
3° Daniel “Ropa” Herrera (456)
Motos Nacionales B:
1° Espinoza Franco (437)
2° Cárdenas Gonzalo “Sopa” (429)
3° Leo Candiano
Motos 110:
1° Buendía Corsino (505)
2° Almeira Agustín (584)
Jeep 4×4:
1° Cavo / Cavo (30)
Jeep Simples:
1° Fernando Espejo / Nacho Espejo (104)
2° Facundo Montes / Anzorena (209)
Jeep Potenciados:
1° Leandro “Polila” Cavo / Cavo (207)