Catriel vibró con la segunda fecha del Safari Regional » Catriel25Noticias.com

La ciudad de Catriel fue escenario de una exitosa jornada deportiva con la realización de la segunda fecha del Safari Regional, organizada por el grupo “Familias Safaristas”. A pesar de las lluvias del sábado que generaron algunas complicaciones, la competencia pudo desarrollarse con total normalidad y sin accidentes, reuniendo a un gran número de pilotos y espectadores.(www.infosports.com.ar)

Desde la organización destacaron el compromiso y el respeto de los participantes:

“Agradecemos a cada piloto por su participación, a los equipos de auxilio y a las familias por su acompañamiento. Siendo nuevos en la organización, tuvimos errores y aciertos, pero pusimos toda la voluntad y recibimos el apoyo de todos. También queremos agradecer a quienes colaboraron desinteresadamente en los puntos de control, la hoja de ruta y las largadas y llegadas”.

La coordinación general estuvo a cargo de Seba Lescano y Pablo Ruiz, mientras que la hoja de ruta fue responsabilidad de Aldo Montes y Dante Pelayo. En tanto, la llegada y largada de neutralización contaron con la colaboración de César Pino y familia, Blanca de Bravo, y la barredora fue tarea de Aldo Montes y su esposa. Los puntos de control (PC) estuvieron distribuidos de la siguiente manera:

PC 1: Lucho Troncoso / Rober Hernández

PC 2: Mauro Rivero

PC 3: Licho Mar Semproni “Yayo” y familia

PC 4: Axel Pacheecoo

PC 5: Edgardo León

La bandera a cuadros estuvo a cargo de Lisandro Semproni y Sofía Ruiz.

Los organizadores también agradecieron el acompañamiento de la Municipalidad de Catriel, a través de la intendenta Daniela Salzotto, por disponer de personal de tránsito y defensa civil, y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios por su colaboración durante toda la jornada.

Asimismo, reconocieron a emprendedores y comerciantes locales que aportaron premios y apoyo logístico:

The King Indumentaria, Ema Barzola, La Martina, Edgardo León (pintor y artesano), José Chirino, Multirubro Julián, Pablo Méndez (Aquara Quincho con pileta), Eugenia Muñoz (Seguros La Equitativa), Agustín (Motos Repuestos), José Andrés Navarro (Transportes Jacky), Ju Piscis (A-Dora Masajes), Yamil Bravo (Custom Barbería), Miguel Ariel Bravo (Taller Mecánico Bravo y familia) y “Yayo” (Taller El Pelado).

“Esperamos que todos finalicen el año de la mejor manera y que el próximo sea aún mejor. Gracias por estar y por elegirnos”, concluyeron los organizadores.

Resultados por categorías

Cuatriciclos 4×4:

1° Gonzales Lorena (602)

Motos Libres:

1° Sánchez Lautaro (306)

Motos Nacionales A:

1° Miranda (418)

2° Collado Gastón (461)

3° Daniel “Ropa” Herrera (456)

Motos Nacionales B:

1° Espinoza Franco (437)

2° Cárdenas Gonzalo “Sopa” (429)

3° Leo Candiano

Motos 110:

1° Buendía Corsino (505)

2° Almeira Agustín (584)

Jeep 4×4:

1° Cavo / Cavo (30)

Jeep Simples:

1° Fernando Espejo / Nacho Espejo (104)

2° Facundo Montes / Anzorena (209)

Jeep Potenciados:

1° Leandro “Polila” Cavo / Cavo (207)