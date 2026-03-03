buscaban drogas y hallaron material de abuso sexual infantil. Una mujer imputada » Catriel25Noticias.com

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a una mujer luego de encontrarse material de abuso sexual infantil en su teléfono celular. El hallazgo se formalizó en medio de una investigación por infracción a la ley de estupefacientes.

Este martes se realizó una audiencia virtual para acusar a una mujer por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil agravada por ser las victimas menores de 13 años, siendo responsable a título de autora.

Según relató la titular de la fiscalía descentralizada, el hecho ocurrió tras el allanamiento en un domicilio de esta localidad autorizado por el Juzgado Federal de General Roca, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de estupefacientes 23.737. En ese proceso, se secuestró un teléfono celular propiedad de la imputada.

El dispositivo fue abierto y analizado por la División de Pericias Telefónicas de la Superintendencia Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Policía Federal. Se corroboró que dicho teléfono contenía un total de 169 videos y 2 imágenes con material de abuso sexual infantil cuyas víctimas son niñas menores de 13 años de edad.

El material estaba asociado a enlaces que dirigen a la aplicación Télegram.

El abogado particular no objetó los hechos ni la calificación legal, aunque cuestionó el análisis del dispositivo indicando que se extralimitaron con el análisis, incluyendo aplicaciones que no estaban dentro del proceso autorizado.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.