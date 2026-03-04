choque de motos frente a la Comisaría » Catriel25Noticias.com

0
18

acc motos comisaria3 e1772672019410

Ocurrió este miércoles cerca de las 13:30 hs en calle Añatuya y Colectora Mosconi frente a la Comisaría local. No hubo heridos.

Se trata de dos personas mayores de edad. Uno de ellos circulaba por Añatuya en dirección a Avenida Mosconi y con semáforo en verde cruzaba la colectora cuando fue embestido por una moto 110 que circulaba en sentido Norte-Sur por la Colectora Mosconi (habría pasado con semáforo en rojo).

acc motos comisaria

La policía local y Tránsito Municipal realizaron las actuaciones correspondientes secuestrando una de las motos.

  • Oleoducto Allen 1536x863 1

A pesar del fuerte impacto, no hubo que lamentar heridos.

acc motos comisaria1 e1772672113699



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí