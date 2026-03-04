choque de motos frente a la Comisaría » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este miércoles cerca de las 13:30 hs en calle Añatuya y Colectora Mosconi frente a la Comisaría local. No hubo heridos.

Se trata de dos personas mayores de edad. Uno de ellos circulaba por Añatuya en dirección a Avenida Mosconi y con semáforo en verde cruzaba la colectora cuando fue embestido por una moto 110 que circulaba en sentido Norte-Sur por la Colectora Mosconi (habría pasado con semáforo en rojo).

La policía local y Tránsito Municipal realizaron las actuaciones correspondientes secuestrando una de las motos.

A pesar del fuerte impacto, no hubo que lamentar heridos.