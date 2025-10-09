Camioneta robada en 25 de Mayo fue encontrada en Neuquén » Catriel25Noticias.com

Una Jeep Renegade negra había sido robada durante la madrugada y fue hallada horas después, incrustada contra un muro en la zona del Dique Ballester.

La Policía investiga el robo de una camioneta Jeep Renegade color negra que fue sustraída durante la madrugada del jueves 9 en un domicilio de la localidad pampeana de 25 de Mayo. Los propietarios advirtieron el faltante recién horas más tarde y radicaron la denuncia, tras lo cual se inició una investigación para dar con los responsables.

Según las primeras estimaciones, el robo se habría producido entre las 00 y las 2 de la madrugada. Los autores escaparon con el vehículo en dirección a la Ruta Nacional 151. Sin embargo, pasadas las 5 de la mañana, la Policía recibió una alerta que permitió localizar la camioneta a más de 130 kilómetros del lugar del hecho.

Efectivos de la Comisaría N°49 de Vista Alegre, en la provincia de Neuquén, fueron advertidos sobre un vehículo que había colisionado contra un muro en la zona del Parque Reserva, cerca del Dique Ballester. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una camioneta Jeep con la parte frontal incrustada en un bloque de cemento.

Dentro del vehículo se habían activado los airbags y no había ocupantes en el interior. Los policías iniciaron de inmediato las averiguaciones para establecer si los ocupantes heridos habían buscado atención médica en hospitales cercanos. Sin embargo, al consultar con el Hospital de Centenario, confirmaron que no se habían registrado ingresos compatibles con un siniestro vial de ese tipo en ese horario.

A partir de esa información, se dio intervención a la División Tránsito de Villa Obrera para continuar con las pericias. Posteriormente, la comisaría de 25 de Mayo notificó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por robo, lo que permitió confirmar que se trataba de la camioneta sustraída horas antes en La Pampa.

La Jeep Renegade fue secuestrada y trasladada a la sede policial de Vista Alegre, donde permanecerá a disposición de la Justicia pampeana. En tanto, los investigadores trabajan para identificar a los autores del robo y determinar si hubo más personas involucradas en el traslado del vehículo entre ambas provincias.

Las autoridades no descartan que los ladrones hayan huido a pie o recibido ayuda de terceros tras el choque. Mientras tanto, la camioneta será sometida a peritajes para levantar posibles huellas o rastros que permitan avanzar en la causa.