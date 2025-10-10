Club Social y Deportivo Independiente de Catriel de gran presente futbolistico » Catriel25Noticias.com

El Club Independiente de Catriel vive a pleno el fútbol en todas sus categorías, con una gran participación en el Torneo Regional Infantil – Subsede Catriel, donde los equipos vienen demostrando un excelente rendimiento dentro del campo de juego. (www.infosports.com.ar / FM Alas)

Además, los más chicos del club viajan hacia General Alvear, Mendoza, para representar a Catriel en el Torneo Los Crotitos, un certamen que reúne a escuelas y clubes infantiles de toda la región.

Mientras tanto, el equipo femenino Sub 15 atraviesa un gran momento deportivo: lograron dos victorias consecutivas por 1-0, ambas con goles de Sabrina Zúñiga, destacándose por su orden, actitud y juego colectivo.

EQUIPO FEMENINO SUB 15

Jugadoras:

Isabella Villoldo – Mía Cifuentes – Agostina Peñalva – Nahiara Ancatén – Julieta Martínez – Ashley Arabales – Sabrina Zúñiga – Emily Ávila – Jemima Aguilar – Luz Veliz – Araceli Cares – Martina Cares – Noah Aravena – Kiara Rojas – Natasha Meglioli – Solage Peñalva – Zoe Laurin – Salomé Cabrera

Cuerpo Técnico:

Fabio Aguilar – Diego Zúñiga – Andrea Cares

TORNEO REGIONAL INFANTIL – CATEGORÍA 2012

Zona C

Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif Roma de Catriel 15 7 5 0 2 17 7 +10 Independiente Verde 2013 15 7 5 0 2 18 9 +9 Independiente Negro 2012 15 7 5 0 2 18 10 +8 Atlético Los Sauces 0 9 0 0 9 0 27 -27

Clasifican 1° y 2° de la zona.

CATEGORÍA 2014 – ZONA D CATRIEL

Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif Escuela Beto Ramírez 13 6 4 1 1 18 7 +11 UD Catriel 13 6 5 1 1 17 6 +11 Independiente 12 5 4 0 1 20 5 +15 Roma FEM 0 9 0 0 9 1 38 -37

Clasifica el ganador de la zona.

El semillero de Independiente sigue creciendo y llevando con orgullo los colores rojo y negro a cada cancha de la región.