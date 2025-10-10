Club Social y Deportivo Independiente de Catriel de gran presente futbolistico » Catriel25Noticias.com

El Club Independiente de Catriel vive a pleno el fútbol en todas sus categorías, con una gran participación en el Torneo Regional Infantil – Subsede Catriel, donde los equipos vienen demostrando un excelente rendimiento dentro del campo de juego. (www.infosports.com.ar / FM Alas)
Además, los más chicos del club viajan hacia General Alvear, Mendoza, para representar a Catriel en el Torneo Los Crotitos, un certamen que reúne a escuelas y clubes infantiles de toda la región.
Mientras tanto, el equipo femenino Sub 15 atraviesa un gran momento deportivo: lograron dos victorias consecutivas por 1-0, ambas con goles de Sabrina Zúñiga, destacándose por su orden, actitud y juego colectivo.
EQUIPO FEMENINO SUB 15
Jugadoras:
Isabella Villoldo – Mía Cifuentes – Agostina Peñalva – Nahiara Ancatén – Julieta Martínez – Ashley Arabales – Sabrina Zúñiga – Emily Ávila – Jemima Aguilar – Luz Veliz – Araceli Cares – Martina Cares – Noah Aravena – Kiara Rojas – Natasha Meglioli – Solage Peñalva – Zoe Laurin – Salomé Cabrera
Cuerpo Técnico:
Fabio Aguilar – Diego Zúñiga – Andrea Cares
TORNEO REGIONAL INFANTIL – CATEGORÍA 2012
Zona C
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif
|Roma de Catriel
|15
|7
|5
|0
|2
|17
|7
|+10
|Independiente Verde 2013
|15
|7
|5
|0
|2
|18
|9
|+9
|Independiente Negro 2012
|15
|7
|5
|0
|2
|18
|10
|+8
|Atlético Los Sauces
|0
|9
|0
|0
|9
|0
|27
|-27
Clasifican 1° y 2° de la zona.
CATEGORÍA 2014 – ZONA D CATRIEL
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif
|Escuela Beto Ramírez
|13
|6
|4
|1
|1
|18
|7
|+11
|UD Catriel
|13
|6
|5
|1
|1
|17
|6
|+11
|Independiente
|12
|5
|4
|0
|1
|20
|5
|+15
|Roma FEM
|0
|9
|0
|0
|9
|1
|38
|-37
Clasifica el ganador de la zona.
El semillero de Independiente sigue creciendo y llevando con orgullo los colores rojo y negro a cada cancha de la región.