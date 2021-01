Cansado de los robos vecino pide solidaridad para recuperar una computadora

El vecino “Pepe” Cocuzza cansado de ser víctima de hechos delictivos, solicita solidaridad a la comunidad para que no compren elementos robados y hasta desesperanzado que alguna vez se aclaren alguno de los tantos robos que ha sufrido está dispuesto a pagarle a los ladrones para recuperar una computadora personal, en la que su hija tenía todo listo para rendir la parte final de su carrera universitaria.

“Días atrás sucedió que mi hija salió a ver un familiar, regresó a casa aproximadamente a las 20hs y me avisa que habían ingresado a la vivienda, revolvieron todo, dinero no me sacaron porque aprendí anteriormente que no debía dejar nada ya que el 4 de diciembre me robaron 250 mil pesos, ahora en esta oportunidad se llevaron la computadora personal de mi hija que utiliza para estudiar. Estoy cansado me han robado cientos de veces, ya no se que más hacer”

“Yo veo policías en todos lados, pero no tienen todos los elementos como corresponde para poder trabajar e investigar, mientras que tenemos una Fiscal que al final no sabes que hacer para que detenga a los ladrones, ni siquiera te atiende si vas a Fiscalía, los ladrones mientras entran y salen el mismo día que son apresados y no es culpa de la policía sino de la Justicia pésima que tenemos y de la gente que ocupa cargos en la misma”

“Necesitamos con urgencia recuperar esa computadora porque ella tiene todo lo que refiere a los estudios y a punto de recibirse, por favor pido solidaridad, yo quiero la computadora para que ella pueda terminar sus estudios, ya que rinde el 10 de febrero su final de carrera, vamos a recompensar y a no acusar a nadie.

“A los vecinos por favor no compren cosas robadas, sin compradores no hay robos”

Computadora Lenovo, color negra, sin cargador no funciona, tiene manchas negras en la pantalla

Contacto: 2994230670



