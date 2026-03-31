CATRIEL BUSCA SU LUGAR EN LOS SELECTIVOS PROVINCIALES EN VIEDMA » Catriel25Noticias.com

Los jóvenes talentos de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa de Catriel emprenden un nuevo desafío deportivo con proyección regional. Este lunes 30 de marzo, Francisco González e Ignacio Serra, junto a su entrenador Cristián Pereyra, viajarán a la ciudad de Viedma con el objetivo de clasificar a los Juegos de Integración Patagónicos y a los Juegos de la Araucanía 2026.

La instancia clasificatoria se llevará a cabo el martes 31 de marzo en el salón de la Junta Vecinal del barrio Sargento Cabral, donde se reunirán competidores de distintas localidades de la provincia, entre ellas Catriel, Cipolletti, Dina Huapi, Viedma y Río Colorado.

En juego estarán cuatro plazas en la modalidad convencional y otras cuatro en la modalidad adaptada (dos masculinas y dos femeninas) para los Juegos de Integración Patagónicos, que se desarrollarán del 22 al 26 de abril en Río Grande. En tanto, para los Juegos de la Araucanía —que se disputarán hacia fin de año en la Región de Los Ríos, Chile— solo habrá dos cupos disponibles: uno masculino y uno femenino.

Catriel llega a esta instancia con antecedentes destacados. Desde la creación de los Juegos de Integración Patagónicos, la ciudad siempre ha aportado representantes a la selección rionegrina. En 2025, Ignacio Serra tuvo una actuación histórica al consagrarse campeón en tres categorías (individual, dobles masculino y dobles mixto) durante la competencia disputada en Río Gallegos, siendo el único jugador en alcanzar tres medallas de oro en esa edición.

El entrenador Cristián Pereyra valoró el compromiso de sus dirigidos y destacó el potencial del equipo: “Vamos con dos grandes representantes a los selectivos”.

Francisco González, con apenas 12 años, afrontará el desafío de competir ante jugadores de mayor edad, en una categoría que incluye deportistas de hasta 17 años. A pesar de la diferencia, se espera que el joven catrielense esté a la altura de la exigencia, sumando experiencia de cara a futuros compromisos como los Juegos Evita.

Por su parte, Ignacio Serra buscará ratificar su gran presente deportivo e intentar nuevamente la clasificación a ambos seleccionados provinciales, con el objetivo de defender los títulos obtenidos el año pasado.

Si bien en un principio la delegación iba a estar compuesta por cinco jugadores, finalmente solo dos viajarán a Viedma. Aun así, desde el cuerpo técnico confían en que los representantes locales darán pelea y dejarán a Catriel en lo más alto del tenis de mesa provincial.