Catriel Rugby tuvo su esperado debut en el torneo integración 2026 » Catriel25Noticias.com

Las distintas categorías del club dijeron presente en la primera fecha de la competencia regional que reúne a equipos de Río Negro y Neuquén, con una destacada actuación de la Sub 16 y un competitivo estreno de la Primera División. (FM Alas/ www.infosports.com.ar)

El hockey de Catriel Rugby Club vivió un fin de semana histórico con su debut en el Torneo Integración 2026, certamen que nuclea a instituciones de Río Negro y Neuquén y representa uno de los niveles más competitivos de la región. Con gran expectativa, las distintas categorías del club salieron a escena mostrando compromiso, crecimiento y sentido de pertenencia.

La gran noticia llegó de la mano de la categoría Sub 16, que tuvo una actuación contundente frente a San Martín de Cipolletti. El conjunto dirigido por Valeria Ferrada se impuso con autoridad por 8 a 0, en una demostración colectiva de alto nivel. Los goles fueron convertidos por Azul Mesa (2), Catalina López (2), Zamira Acuña (2), Mía Teyssier (1) y Erica Pizarro (1). El equipo integra una zona de diez conjuntos bajo el formato todos contra todos, clasificando los cuatro mejores a semifinales.

En tanto, la Primera División afrontó un exigente debut ante CAI B, uno de los equipos más consolidados del torneo. En un partido parejo y de alta intensidad, las catrielenses cayeron por 1 a 0, aunque dejaron una imagen positiva que invita a ilusionarse de cara a lo que viene. El certamen en esta categoría reúne a 15 equipos divididos en dos zonas; los mejores posicionados disputarán la Copa de Oro, mientras que el resto competirá por la Copa de Plata.

Con la capitanía de Oriana Cid y la solidez de Verónica Romero en el arco, el equipo mostró carácter y entrega en cada jugada, evidenciando que está a la altura del desafío regional.

Por su parte, el semillero también tuvo actividad. El Mini Hockey participó de un encuentro en la ciudad de Allen, donde las más pequeñas sumaron experiencia y dieron sus primeros pasos en competencia, bajo la conducción de Alma Bravo y Rafaela Maestra. En tanto, la categoría Sub 12 no tuvo participación en esta fecha, pero continúa con su preparación de cara a los próximos compromisos dentro de un formato recreativo que prioriza el desarrollo.

De esta manera, el hockey de Catriel Rugby Club inició su camino en el Torneo Integración 2026 con una base sólida, resultados alentadores y un claro objetivo: seguir creciendo y consolidándose en la escena regional.