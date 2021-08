Catriel. Conflicto por tierras: Comenzó juicio por desobediencia contra una anciana

“Empezó el juicio por desobediencia contra mi mamá Isolina Pardo, que se encuentra enferma, en cama y con depresión”, denunció Mirta Villegas (vocera de la comunidad mapuche “Lof Hue Newen”). Hubo una fuerte manifestación esta mañana frente a la Casa de la Justicia de Catriel.

Diferentes agrupaciones mapuches se convocaron este jueves para manifestarse con carteles, pancartas y bombos fuera de la Casa de la Justicia, mientras, en el interior se desarrollaba el juicio por desobediencia de Isolina Pardo, en el litigio con la familia Méndez por los terrenos de calle Jamaica.

“Isolina tiene 77 años, está en casa y en cama, se encuentra en un estado depresivo, lo constan los certificados médicos y no pudo estar presente, si se presentó Graciela Escalona, mi hija” comentó Mirta Villegas a Radio Alas y C25N, “es por esta problemática que venimos padeciendo hace tres años por los terrenos”. El juicio inició en la jornada de este jueves y continuará mañana viernes.

“No nos permitieron entrar a la audiencia, no sé si puede hacer un juicio al no estar la principal acusada, no sé qué decisiones van a tomar”, manifestó Villegas.

Además agregó: “no sé a qué le llaman desobediencia, nosotros siempre vivimos en ese lugar, por mi parte no existe ninguna desobediencia cuando naciste y te criaste allí. Si hubo una mala venta con favoritismo, no es nuestro problema, es del municipio, nosotros no vendimos, se vendió hace 14 años atrás y nosotros hace más de 50 años que vivimos en el lugar”.

ACUSACIONES

Los manifestantes colocaron carteles donde solicitaban justicia y por otra parte acusaban a la actual intendenta municipal Viviana Germanier de ser “cómplice del desalojo”. “Cómo no va a ser cómplice Germanier de esta situación, ayer estuvo Johnston (ex intendente) y la principal que es María Rosa Iémolo (ex intendente) que es quien vendió parte de nuestro territorio, está en su casa, tranquila, cuando ella debería estar en juicio por haber vendido nuestras tierras cuando no se podía”, denunció Villegas.

“A Germanier la hago responsable de esto y por no haber estado presente las tres veces que nos fueron a desalojar, ¿porque no se preocupa por los ciudadanos de Catriel, de la gente que no tiene techo que nos está acompañando hoy?”, se preguntó.

DESALOJO

Con respecto a los terrenos de calle Jamaica, el fiscal Gustavo Herrera en su última visita a Catriel donde supervisó el desalojo de las familias que se encontraban viviendo en el loteo “la costanera”, se refirió también a este tema puntual (el reclamo de la familia Villegas), en la causa Isolina Pardo, en el marco del conflicto con la familia Méndez sobre la propiedad de las tierras.

“La Sra. Pardo aduce que vivió toda la vida en ese lugar, pero los papeles registrados se encuentran a nombre de la familia Méndez”.

La discusión se da ante el juez civil Federico Corsiglia, “quien resolvió que la Familia Méndez tiene razón y ordenó el desalojo. La familia Villegas apeló y la cámara civil revisó la decisión, manifestando que la determinación del juez Corsiglia era correcta. Se intentó ejecutar la orden de desalojo en tres oportunidades, pero no se pudo, y en el último accionar se produjo una agresión con piedras donde atacaron a la Sra. Méndez y al Dr. Posata, su abogado”, explicó el fiscal Herrera.

Mirta Villegas, refutó los dichos del fiscal Herrera, “no debería haber tocado nuestro tema, son mentiras lo que dice. Él sabe bien que tiene denuncias penales, así como el juez Julio Sueldo, que le hicimos una denuncia penal por no hacer las cosas como corresponde, quedó en enviar un médico forense o de la policía para ver la salud de Isolina Pardo, en ningún momento se acercó ningún médico y hoy están en un juicio… está fallando”.

“Hay una ley que nos ampara que es la 26.160, es nuestra ley, la del pueblo Mapuche, el fiscal Herrera puede decir lo que quiera” manifestó la Werkén.

“Herrera se acercó a la casa de mi mamá, con la fiscal Analía Diaz y la abogada del municipio la Dra. Soto, bajo amenazas de que si no firmaba iba a ser detenida”, finalizó Mirta Villegas, hija de Isolina Pardo y Werkén de la comunidad mapuche “Lof Hue Newen”.



