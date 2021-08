Catriel: críticas y acusaciones por la obra de gas del Jardín n° 43

“La empresa ya finalizó la obra de gas, ahora resta que en la semana Camuzzi realice el empalme y pruebas”, informó el consejero escolar de Catriel Marcelo Bustos, respecto a los trabajos para dotar del servicio de gas al nuevo edificio del Jardín 43.

Un grupo de padres de la comunidad educativa del jardín de infantes se manifestó la semana pasada frente al establecimiento educativo para exigir respuestas ante la tardanza en la culminación de la obra de gas y la preocupación por la situación de los alumnos/as que durante todo 2020, y gran parte de 2021 debieron tener clases en virtualidad.

Bustos reunió a los padres este lunes en el edificio del jardín donde les comunicó los detalles de la obra y plazos, “los padres son parte de la comunidad educativa y tienen que tener una comunicación directa con los directivos, a la directora le exprese punto por punto cuál era el estado de la obra de gas”, manifestó en diálogo con Radio Alas y C25N.

“Acordamos tener esta reunión donde se les iba a explicar a los padres con la presencia de la directora para poder hablar con la tranquilidad de que las cosas se habían hecho y las información estaba dentro de la escuela”, enfatizó.

OBRA

Desde el Consejo Escolar de Catriel se informó que la obra por parte de la empresa que licitó, ha culminado, y ya presentó la documentación pertinente en Camuzzi, que está dentro del periodo para venir a realizar el empalme, prueba hermética y conectar el medidor para trabajar en la parte interna.

Es un equipo de soldadura especial que viene, ahora está en Neuquén y presta el servicio a todas las localidades alejadas, entre ellas Catriel. “Me comunique con el referente de Camuzzi en nuestra localidad, y establece que este marco regulatorio tiene plazo hasta el viernes 13 de agosto, es decir que antes de esa fecha la empresa tendría que venir a hacer el empalme”, anticipó Bustos

“Como suele suceder con Camuzzi local, educación siempre tiene prioridad ante cualquier situación u obra que esté vinculada al gas, siempre se resuelve inmediatamente”, destacó el consejero.

CRÍTICAS

Por otra parte, Bustos no dejó pasar las críticas que vinieron desde una docente ya jubilada, abuela de uno de los pequeños del jardín 43, quien había manifestado las consecuencias graves que estaba dejando la pandemia por coronavirus en materia educativa, y en el caso particular del jardín, los niños estaban perdiendo elementos fundamentales de aprendizaje.

“Respeto la opinión de todos, a esta señora la conozco y tendrá sus razones para hacerlo, pero no acuerdo con ella, a veces no hay que olvidarse de lo que fuimos como docentes o directivos. Me sorprende que haya gente que se embandera en los derechos cuando en las escuelas los docentes que han compartido con ella, se ha caracterizado por discriminar, y esto no lo dice Marcelo Bustos, esto lo pueden certificar con la comunidad educativa de la Escuela N° 241”, respondió Bustos.

“No tomo las críticas como algo personal, porque considero que el Consejo no es Marcelo Bustos, es el Ministerio de Educación, es una circunstancia el que va estando”, concluyó el consejero escolar de Catriel Marcelo Bustos.



