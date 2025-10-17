Catriel fortalece su compromiso con la salud y el bienestar comunitario » Catriel25Noticias.com

La gestión municipal de Catriel sostiene una política activa centrada en la prevención, la promoción de la salud y el bienestar integral de los vecinos y vecinas. Con una mirada humana y cercana, el gobierno local impulsa programas que abordan desde la prevención de enfermedades hasta el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad social, adicciones y salud mental.

En consonancia con esas políticas, el Centro de día “Paihuén” se consolida como un espacio clave, ofreciendo un modelo de atención integral y comunitario. Allí se acompaña a personas que enfrentan consumos problemáticos o dificultades emocionales, sin aislarlas de su entorno familiar y social.

Cuenta con un equipo interdisciplinario que promueve la escucha, la contención y la reconstrucción de vínculos y articula acciones con distintas áreas del municipio para garantizar una atención continua y humana.

Entre sus iniciativas, se destacan los Fogones de “Paihuén”, encuentros abiertos que buscan ir en contra de los estigmas y generar conciencia en la población sobre la importancia del diálogo, la inclusión y el cuidado colectivo. A través de la reflexión y la participación, la comunidad aprende a acompañar, comprender y construir redes de apoyo.

Con políticas sostenidas y un compromiso real con la salud mental y la prevención, Catriel demuestra que una gestión presente puede transformar la vida de las personas y fortalecer el tejido social de toda la ciudad.