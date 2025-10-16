finalizó curso sobre uso eficiente del agua » Catriel25Noticias.com

Con la entrega de certificados a 32 participantes, culminó en Catriel el curso sobre Técnica de Aforo y Cálculo de Lámina de Riego, una capacitación impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Estación Experimental Alto Valle del INTA.

El taller combinó instancias teóricas y prácticas orientadas a mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico en sistemas de riego gravitacional.

Durante las jornadas, los participantes abordaron aspectos vinculados a la gestión local del agua, las metodologías de medición de caudal y las técnicas para estimar la lámina de riego en función de la superficie, el tiempo y el caudal disponible.

La convocatoria estuvo dirigida a regantes, productores, técnicos y operarios de riego, quienes accedieron de forma gratuita a esta instancia formativa que promueve la mejora de la producción agrícola y el fortalecimiento de las capacidades laborales en la región.

Desde la Secretaría de Trabajo destacaron que esta acción se enmarca en las políticas provinciales que priorizan la capacitación permanente y la formación técnica como herramientas clave para el desarrollo productivo y el empleo genuino.

