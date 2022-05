Catriel: municipio denunció a gremialistas por ingresar a la granja porcina sin autorización

Este martes en horas de la noche, dirigentes gremiales ingresaron por la fuerza en la sede de la Granja Porcina en la zona de Colonia Ovejeros. Desde el municipio se radicó una denuncia penal en la fiscalía local por ingresar sin autorización a una propiedad privada, con personería jurídica y sin respetar los protocolos sanitarios correspondientes.

Germanier se refirió al hecho: “No se a qué fueron, no entiendo cual fue el objetivo, pero lo cierto es que pusieron en riesgo la sanidad del lugar.

La granja está libre de enfermedades propias de los cerdos, por eso hay un protocolo que respetar. Estos ingresos no controlados pueden dañar mucho a las cerdas madres y a sus crías.

Un ingreso sin las medidas sanitarias puede provocar mortandad de animales. Se tendrán que hacer cargo si algo de eso sucede”.

Se les explicó que no podían ingresar al predio, allí no hay afiliados a gremios municipales, son afiliados a UATRE y de igual manera ingresó al señora Nora Gonzáles de ATE. Todavía no me explico a qué ingresó, creo que se cometió un grave error”, dijo