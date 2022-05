Catriel: 16 días de conflicto Gremios – Municipio. Germanier pidió «racionalidad»

El conflicto con los trabajadores ya superó los 15 días y parece estar lejos de solucionarse. Denuncias cruzadas y prestación irregular de los servicios, son algunas de las consecuencias.

En diálogo con radio “Alas”, la Intendente Germanier se refirió al tema:

“Las distintas propuestas del ejecutivo no han sido bien recibidas por los gremios, nosotros no podemos forzar más el presupuesto municipal. Necesitamos que haya racionalidad en el análisis. El municipio siempre cumplió en tiempo y forma con los sueldos a pesar de que estamos con este conflicto”.

Nuestras paritarias ofrecieron un 54% y no fue aceptado, ellos solicitan un 75%, imposible e inalcanzable para el estado municipal. Nosotros recaudamos un 35% de tasas municipales y eso no alcanza para sueldos y mantenimiento de la flota municipal. Ellos debe entender que hace poco incorporamos consensuado con los gremios a 60 nuevos trabajadores y eso también es afrontado con el mismo presupuesto”.

“Los empleados municipales no están cobrando malos sueldos si por ejemplo los comparamos con al docencia o los trabajadores de comercio”.

“Además hay que tener en cuenta que contamos con un sistema de subsidios para varios vecinos con contraprestación de servicios de alrededor de 40 mil pesos (denominados o precarizados por los gremios)”.

Estos trabajadores (subsidiados), prestan servicios en distintos sectores como medio ambiente y obras.

“Es una forma que encontramos de acompañar a estas familias que estaban en situación de vulnerabilidad”, explicó la Intendente

COMO SIGUE:

“Eso debe ser evaluado por las autoridades del ministerio de trabajo. Nosotros necesitamos que piensen, que analicen, que sean racionales. Desde el municipio siempre respetamos al trabajador, yo he sido gremialista asique sé lo que significa. No presionamos a nadie y no le dijimos a nadie a que gremio tenía que afiliarse, porque la afiliación es libre, es el trabajador quién decide a qué gremio afiliarse, pero está claro que hubo gente que fue presionada para afiliarse”.

“No todos los trabajadores adhieren a la medida de fuerza, algunos por miedo no van a trabajar pero no participan de las medidas”, dijo Germanier

HECHO VANDALICO

Debido a un hecho que el municipio considera grave intromisión a una propiedad privada por parte de una dirigente de ATE, la Intendente entiende que “se rompió la paritaria y no estarían dadas las condiciones para seguir dialogando”. “Puede haber sanciones para los gremios”, explicó – (ver nota aparte)

PRESTACION DE SERVICIOS

“Como estado municipal tenemos la responsabilidad de cumplir con los servicios, los cuales se ven lesionados por esta medida de fuerza. Queremos brindar por lo menos lo esencial. En ese marco solicitamos dos vehículos retenidos en la medida de fuerza y fueron negados, ahora los vamos a solicitar formalmente. Entiendo que esos vehículos no son de los empleados sino de los vecinos y deben estar al servicio de la comunidad”.

RELACION CON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

“La intendente no nos quiere a los trabajadores”, había expresado la dirigente de ATE Nora Gonzáles en el Concejo Deliberante la semana pasada. La Intendente contestó: “Yo soy respetuosa de todas las personas, tengo una formación humanística y siempre creo en el diálogo y que Las personas pueden superarse. Los trabajadores municipales deben entender que tenemos una función social y el compromiso es mucho mayor. Nosotros siempre queremos que el trabajador cumpla con las medidas de seguridad, para eso los capacitamos, hemos puesto a su disposición a profesionales en seguridad e higiene, recursos humanos, todo ello es para cuidarlos. El trabajador debe superarse y ser reconocido por la comunidad. Yo valoro mucho al trabajador, siempre lo digo y se los digo personalmente en cada obra que recorro”.

“Este gobierno nunca abandonó al trabajador. Cuando necesitan viajar a cuidar a algún familiar, el municipio siempre estuvo. Pagamos viajes, pasajes, hotel, etc”.

“Hoy tenemos una cobrabilidad de tasas sólo del 35% y eso también tiene que ver como se prestan los servicios. Hoy no se está cumpliendo, eso lo debe entender también el trabajador”.

“Hoy estamos viviendo esta situación porque nadie esperaba esta inflación que nos tiene mala todos. En otras instancias siempre nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros seguiremos apostando al diálogo. Hemos ofrecido lo máximo que el municipio puede dar en materia salarial”. Finalizó la Intendente Germanier