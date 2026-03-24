Catriel Rugby Club participó de una exigente jornada de rugby en Neuquén » Catriel25Noticias.com

Neuquén-El Catriel Rugby Club comenzó la temporada 2026 con el objetivo de reconstruir y fortalecer todas sus categorías, desde el mini rugby hasta la Primera División. Con un cuerpo técnico renovado y de experiencia, el club apuesta a consolidar un proyecto integral que vuelva a posicionarlo en la región. (www.infosports.com.ar / FM Alas)

En ese camino, el pasado sábado 21 de marzo, el equipo mayor sumó minutos de juego en una intensa jornada de amistosos disputada en Neuquén Rugby Club. Bajo la modalidad “todos contra todos” y con partidos reducidos de 20 minutos, la actividad permitió evaluar el rendimiento del plantel en un contexto de alta exigencia.

Del encuentro participaron, además del conjunto catrielense, Neuquén RC, Marabunta RC, Roca RC y Patagonia RC, configurando un escenario competitivo ideal para esta etapa inicial del año.

El plantel de Catriel estuvo conformado por Tomás Aranda, Nahuel Baeza, Pablo Bonat, Daniel Bustos Garrado, Lisandro Calfuquir, Maximiliano Campot, Facundo Ferruccio, Miguel Miranda, Lautaro Molina Gómez, Gustavo Mosiuk, Gastón Ortega, Federico Ortiz, Franco Ortiz, Simón Ortiz, Faustino Otero Candia, Santiago Queupan, Máximo Riarte Lurk y Santiago Sandoval.

El equipo completó cuatro encuentros de alto ritmo, en los que pudo comenzar a afianzar conceptos tácticos y sumar rodaje físico tras la pretemporada.

El cuerpo técnico está encabezado por Martín Otero, Maximiliano Cavallotto y Martín Uribe, quienes aportan experiencia tanto desde su recorrido como jugadores como en la formación de divisiones inferiores, un aspecto clave en este proceso de reconstrucción.

El proximo sábado con horario a confirmar el CRC recibirá en Catriel a Marabunta Rugby