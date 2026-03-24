la nueva estafa virtual que apunta a usuarios de ARCA y cómo evitarla » Catriel25Noticias.com

La reciente suplantación de identidad de la ARCA mediante correos electrónicos fraudulentos ha puesto en alerta a usuarios de su plataforma. Este esquema delictivo opera a través de comunicaciones que imitan el formato institucional, diseñadas específicamente para comprometer datos privados de los contribuyentes o ejecutar fraudes económicos mediante el engaño digital

Los mensajes fraudulentos suelen aparecer en momentos estratégicos del calendario impositivo y proponen el reempadronamiento del monotributo u otras gestiones mediante enlaces externos. Al interactuar con estos vínculos, los usuarios son redirigidos a plataformas apócrifas donde se les solicita la entrega de datos personales y fiscales bajo la promesa de agilizar trámites burocráticos ante la agencia de recaudación.

Especialistas en la materia y organismos de defensa del consumidor señalaron que existen patrones específicos para identificar este tipo de phishing. Entre las señales de alerta más recurrentes se encuentran remitentes con direcciones que imitan a las originales pero presentan variaciones sutiles, especialmente en el dominio posterior al símbolo arroba de la ARCA. Asimismo, los mensajes suelen contener errores de formato o detalles visuales sospechosos que difieren de la estética institucional.

La recomendación técnica principal radica en inspeccionar minuciosamente el origen del correo y evitar cualquier interacción con botones o links que no pertenezcan a los dominios gubernamentales autorizados, ya que estos operan como puertas de entrada para el robo de identidad digital en este ente recaudador.

Para mitigar el riesgo de caer en estas trampas, la prevención se basa en el cumplimiento de protocolos de seguridad digital básicos. Los expertos sugieren evitar de forma tajante el acceso a portales impositivos a través de enlaces recibidos por mensajería o mail, priorizando siempre el ingreso manual de la dirección web oficial de ARCA en el navegador. Bajo ninguna circunstancia se deben compartir claves o datos privados por canales informales, y se aconseja verificar la veracidad de cualquier comunicación directamente dentro de la plataforma autenticada del organismo.

Ante la mínima sospecha sobre la autenticidad de un contacto con la ARCA, la instrucción de los especialistas es interrumpir la gestión y no suministrar información que pueda comprometer la integridad de las cuentas bancarias o el perfil fiscal del ciudadano.