Catriel: se habría contagiado Covid cuando fue a vacunarse, está grave y la terapia colapsada

(C25N) Según la familia de Juan Carlos Sánchez (67), el hombre se habría contagiado el día que se fue a vacunar.

“Al quinto día comenzó con síntomas y tuvimos que internarlo. En el hospital ya no pueden hacer más nada y si no lo trasladan a terapia, mi papá no va a poder aguantar”. Dijo desesperada su hija Mariela

“Mi papá se fue a vacunar el día que había más de 60 personas, hacía calor y no había ventilación en el hospital viejo. Es más, un señor que fue el mismo día también está con Covid en la clínica Perón”. Expresó

“Ya golpeamos todas las puertas, nos dijeron que sólo queda una cama en Viedma pero mi papá en el estado que está no llegaría en ambulancia. El avión sanitario tampoco estaría disponible. La dra Acevedo ( ac/ de la dirección hospital) nos dijo que hagamos un amparo, que ella ya no puede hacer más nada”.

Este medio se comunicó con directivos de la clínica Perón y confirmaron que ya no hay camas UTI, “Tenemos a tres pacientes en espera. Esto está colapsado”. Explicaron

En tanto, desde el Ministerio de Salud, confirmaron que están haciendo todo lo posible para ubicar al paciente en algún centro asistencial de la zona.

PUBLICACION EN FACEBOOK

“No quería recurrir a esto ni que tome estado público. Pero he golpeado todas las puertas y ya no se a quien recurrir. Mi Marido de 67 años está internado en el hospital local con Covid desde el viernes 23 de abril. Hace 5 días comenzó a necesitar un respirador y una sala de terapia intensiva. Él necesita ser derivado con suma urgencia , “pero en ningún hospital ni clínica de Río Negro lo reciben”.

En los hospitales públicos del Valle no lo reciben aparentemente por tener obra social Pami ( si no tuviera obra social lo reciben). Incluso nos hemos comunicado con clínicas privadas del Valle y tienen lugar. Agregado a esto en la clínica local de Petróleros tienen cama disponible pero el argumento es que no lo reciben porque están reservadas para supuestos pacientes de Rincón De Los Sauces en caso de que colapse allá.

Haciendo abandono de una persona de la localidad y dándole prioridad a gente de afuera. Agradezco a los médicos, enfermeros, mantenimiento del hospital público de Catriel que han hecho lo posible para que mi marido continúe esta lucha y a las personas que nos han ayudado.

Necesito respuestas y hago responsable a todas las autoridades locales del abandono de persona de mi marido y el lunes se realizarán las denuncias correspondientes si no recibimos respuesta”.

Teresa Juan Blanco Sanchez

