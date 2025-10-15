Catriel vivió a pleno la segunda fecha de la Liga Infantil Municipal » Catriel25Noticias.com

Con una gran convocatoria y un clima de alegría deportiva, se llevó a cabo la segunda fecha de la Liga Infantil Municipal en el predio Don Lobos, ubicado en la cancha de Roma de la Escuela Municipal. Más de 300 niños y niñas participaron de esta jornada que volvió a reunir a familias, profesores y dirigentes en torno al deporte y la integración comunitaria.

La actividad contó con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto, quien junto a su equipo de gobierno acompañó el desarrollo de los partidos y destacó el valor formativo de este tipo de encuentros, que fomentan el compañerismo, el respeto y la inclusión desde edades tempranas.

Durante la jornada se disputaron 15 partidos entre 25 equipos, pertenecientes a tres categorías distintas. Las instituciones participantes fueron: La Depo, Independiente, Los Pumas, Peñas Blancas y las Escuelas Municipales de los barrios Preiss, Carod, Mosconi, Cuatro Esquinas y Roma.

El evento volvió a consolidarse como una fiesta del deporte infantil, en la que los protagonistas fueron los chicos y chicas de la ciudad, disfrutando de una jornada llena de fútbol, diversión y valores compartidos.

La Liga Infantil Municipal reafirma, una vez más, el compromiso de la gestión local con el encuentro, la integración y el desarrollo deportivo y social de las infancias catrielenses.