Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Poder Judicial avanza con el proceso de puesta en funcionamiento del nuevo juzgado de Familia en Catriel.

Las distintas convocatorias realizadas para cubrir cargos de magistratura, funcionariado, apoyo profesional y personal administrativo reúnen, en conjunto, 95 personas inscriptas o evaluadas.

El proceso comenzó con los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura para integrar la estructura central del juzgado de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en Catriel.

En ese marco, el concurso para juez/a de Familia registró 5 inscriptos; el de secretario/a de Familia, 11; el de defensor/a de menores, 11; y el de defensor/a Civil, 10.

También se encuentra en trámite el concurso para secretario/a coordinador/a de la Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia, que registró 11 inscriptos.

A esas convocatorias se suma el concurso externo para cubrir el cargo de abogado/a referencista. En ese caso, se inscribieron 11 personas y el proceso se desarrolló hasta la instancia final, a la que accedieron 2 postulantes.

El concurso de ingreso para personal administrativo de Catriel también registra avances. En esa convocatoria fueron evaluadas 35 personas y 13 aprobaron el examen de funcionamiento del Poder Judicial y saberes específicos del Eje Temático 1, por lo que quedaron habilitadas para la dinámica grupal.

De esta manera, los concursos con etapas ya superadas son el de abogado/a referencista y el de personal administrativo. El primero cuenta con dos postulantes en instancia final, mientras que el segundo ya tiene trece personas aprobadas y habilitadas para continuar en la siguiente etapa.

El resto de los concursos continúa en trámite. Algunos se encuentran en etapas de evaluación de antecedentes y otros se desarrollan conforme a los cronogramas previstos para cada convocatoria.

Todos los concursos son públicos, con inscripción online a través de la página web del Poder Judicial. Además, se tramitan bajo una modalidad mixta: algunas instancias, como las entrevistas, pueden realizarse por Zoom, mientras que otras etapas, como la dinámica grupal, se llevan adelante de manera presencial.

De forma paralela a los concursos, el Poder Judicial continúa con los trámites de licitación de la obra para adecuar el inmueble cedido por la Municipalidad de Catriel. El edificio requiere adaptaciones para garantizar el funcionamiento óptimo del nuevo fuero y asegurar espacios adecuados para la atención al público, el trabajo de los equipos judiciales y el desarrollo de las audiencias.

El nuevo juzgado de Familia de Catriel forma parte del proceso de fortalecimiento del servicio de justicia. Su puesta en funcionamiento permitirá ampliar la atención especializada en conflictos familiares, procesos vinculados con niñas, niños y adolescentes, situaciones de violencia familiar y demás materias propias del fuero.