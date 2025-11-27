Catriel volvió a reclamar por la Ruta 151 » Catriel25Noticias.com

0
19


Una vez más, nuestra ciudad alzó la voz para defender una vía esencial para el desarrollo y la seguridad de toda la región. Vialidad Nacional realizó algunos movimientos con bombos y platillos la semana pasada pero al cabo de unos días,  las máquinas y el personal desaparecieron.

Como cada 26 de mes, vecinos, instituciones y autoridades se reunieron para exigir que la obra de la Ruta Nacional 151 sea incorporada en el Presupuesto Nacional 2026.

camiones torre e1764289002324

En esta oportunidad, se realizó un abrazo simbólico y se entregaron folletos informativos para seguir visibilizando un reclamo que es justo, urgente y necesario.

  • justicia4

ruta reclamo2 e1764289137887

La intendenta Daniela Salzotto remarcó que “no vamos a conformarnos con gestiones incompletas; hasta no ver iniciada la obra, seguiremos movilizándonos cada 26 de mes”.

ruta 151 vialidad2                                    Vialidad hizo 100 metros de carpeta y desapareció

Catriel sigue de pie, unida y firme, defendiendo lo que le corresponde.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí