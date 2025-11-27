Catriel volvió a reclamar por la Ruta 151 » Catriel25Noticias.com

Una vez más, nuestra ciudad alzó la voz para defender una vía esencial para el desarrollo y la seguridad de toda la región. Vialidad Nacional realizó algunos movimientos con bombos y platillos la semana pasada pero al cabo de unos días, las máquinas y el personal desaparecieron.

Como cada 26 de mes, vecinos, instituciones y autoridades se reunieron para exigir que la obra de la Ruta Nacional 151 sea incorporada en el Presupuesto Nacional 2026.

En esta oportunidad, se realizó un abrazo simbólico y se entregaron folletos informativos para seguir visibilizando un reclamo que es justo, urgente y necesario.

La intendenta Daniela Salzotto remarcó que “no vamos a conformarnos con gestiones incompletas; hasta no ver iniciada la obra, seguiremos movilizándonos cada 26 de mes”.

Vialidad hizo 100 metros de carpeta y desapareció

Catriel sigue de pie, unida y firme, defendiendo lo que le corresponde.