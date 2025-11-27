Catriel marchará para pedir justicia por la tragedia de la Ruta 22 » Catriel25Noticias.com

Familiares de las cuatro víctimas del accidente ocurrido el viernes 21 de Noviembre en la Ruta Nacional 22 convocan a una marcha de antorchas para este viernes, a una semana de la tragedia. Será a las 19:00 hs en la Plaza de La Familia. Mientras, los abogados querellantes continúan con la reunión de pruebas para lograr el cambio de carátula de la causa.

Los letrados Marcelo Hertzriken Velasco y Joaquín Velazco Catena , aseguraron hoy que pedirán cambiar la carátula del caso: de cuádruple homicidio culposo a cuádruple homicidio doloso por dolo eventual.

Ese cambio elevaría la pena posible para el imputado Araneda de 3 a 6 años, a un rango de 8 a 25 años de prisión.

Los abogados de la Familia pedirán el cambio de carátula

En diálogo con radio “Alas”, explicaron que existen “bastantes elementos” para sostener la solicitud, entre ellos las múltiples imprudencias cometidas por Araneda, la presencia de testigos directos y el contexto de la escena, donde “había varios vehículos detenidos, incluso un camión cisterna”, lo que refuerza , según sostuvo, que el conductor habría asumido el riesgo de causar un daño fatal. También recordaron que los antecedentes del imputado por narcotráfico, tendrán injerencia en la evaluación judicial.

La querella ya trabaja junto a la fiscal en jefe para avanzar en el cambio de calificación, en una causa que mantiene conmovida a toda la región.