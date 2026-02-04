Catriel y 25 de Mayo viven la crisis del agua. » Catriel25Noticias.com

Vecinos indignados por la falta de agua potable hace saber su enojo a través de los medios locales y redes sociales. Hay barrios que desde hace por lo menos una semana no tienen agua.

Si bien ARSA no se ha manifestado al respecto, trascendió que la falta de presión en la red y en otros casos directamente la escases total de agua, se debe a la turbiedad que tiene en estos días el Río Colorado y la planta no tiene capacidad suficiente para potabilizar el agua.

También se realiza toma desde pozos filtrantes pero tampoco alcanza ya que todo está preparado para una población de no más de 15 mil habitantes, cuando en la actualidad Catriel tiene alrededor de 40 mil.

En 25 de Mayo es aun más grave dado que no cuentan con planta potabilizadora y la red toma directamente el agua tal cual viene desde el Río.

Ante la inacción de la sautoridades, los vecinos también protestan por cualquier medio y reclaman al municipio que es el responsable del servicio.

El Intendente anunció una conferencia de prensa para este miércoles que luego suspendió ante el rumor que habría una movilización para pedir respuestas concretas.