la basura llegó al despacho del intendente » Catriel25Noticias.com

La bronca de los vecinos de Allen explotó de la forma más directa y visible posible: bolsas de basura fueron dejadas en la puerta del despacho del intendente Marcelo Román como protesta por la grave crisis en la recolección de residuos que atraviesa la ciudad. Una imagen cruda, imposible de ignorar, que refleja el hartazgo de vecinos cansada de vivir entre la mugre.

Entre los residuos abandonados en el ingreso al edificio municipal, la presencia de un perro comiendo basura terminó de completar una postal triste y alarmante. Para muchos vecinos, es el símbolo de una gestión que, en apenas dos años, dejó a Allen en un estado de abandono evidente, sin respuestas concretas y con problemas que impactan de lleno en la vida cotidiana.

Una recorrida que indigna

Una breve recorrida por distintos sectores del centro deja en claro que la situación está fuera de control. En la esquina de Sarmiento y Neuquén, vecinos arrojan basura domiciliaria a pocos metros de un contenedor de reciclaje desbordado. El lugar se convirtió en una verdadera montaña de desperdicios: bolsas rotas, restos orgánicos, llantas de autos y hasta un microondas abandonado.

Intendente Marcelo Román

En los barrios, el escenario es aún peor. La falta de recolección regular provoca acumulación de basura durante días, con olores nauseabundos, presencia de animales y un riesgo sanitario que crece con el paso del tiempo.

En este contexto crítico, el Municipio de Allen anunció la incorporación de un nuevo camión compactador de residuos, una unidad largamente esperada para intentar mejorar el servicio de recolección.

El vehículo fue adquirido con fondos provinciales provenientes del bono petrolero, luego de que el Gobierno de Río Negro autorizara al intendente Marcelo Román a modificar el destino original de esos recursos. Inicialmente, el dinero estaba destinado a la construcción de la primera etapa de la terminal de colectivos, pero finalmente se resolvió priorizar la compra del camión recolector.

Actualmente, Allen cuenta con un solo camión en funcionamiento para cubrir toda la ciudad, una situación insostenible que generó reiteradas quejas vecinales y escenas como las que hoy recorren redes sociales y calles.