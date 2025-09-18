Catriel ya vive el Rally Regional » Catriel25Noticias.com

“Estamos muy entusiasmados esperando la fecha del Rally Integración Catriel – 25 de Mayo. Cada vez que venimos aquí nos reciben muy bien”, dijo Goyo Martínez, Pte de la AVGR

El dirigente se reunió con la intendente Salzotto para definir lugar de largada, entrega de premios y parte de la logística de la competencia.

Hemos estado recorriendo los caminos con la gente de ADAC, la agrupación local de automovilismo y lo mismo en 25 de Mayo. Esperamos un parque de unos 40 autos como mínimo, de modo que habrá un gran movimiento de personas ese fin de semana del 3 al 5 de octubre.

Esta carrera será muy importante porque los pilotos están peleando punto a punto el campeonato y se comienzan a definir las categorías.