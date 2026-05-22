Catriel: Acusan a un hombre por grave caso de violencia de género





Formularon cargos a un hombre que amenazó a una mujer con un arma blanca y la retuvo en el interior de una vivienda en contra de su voluntad. Se dispusieron medidas cautelares sólo de contacto dado que el imputado está detenido en otra provincia.

En una audiencia virtual realizada en el Foro Penal, la fiscal del caso planteó ante el juez los hechos investigados constituyen el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias y amenazas agravadas por el uso de arma blanca, en contexto de género, responsable a título de autor. .

Según relató, ocurrió en la tarde del 4 de noviembre del 2025, cuando el imputado se hizo presente en la vivienda de su pareja. Se encontraba muy alterado, insultó a la mujer y comenzó a golpear la puerta y otros objetos de la casa, sin dañarlos.

Cuando ella trató de calmarlo, el hombre la agredió físicamente. La amenazó con un arma blanca y la retuvo en contra de su voluntad en el interior de la vivienda hasta que logró escapar y pedir ayuda a una vecina.

Al llegar la policía al lugar, el hombre fue retirado de la vivienda.

Según expresó la fiscal, este hecho sucedió en un contexto de género, por cuanto existía una relación de subordinación de la mujer, quien era sometida a violencia psicológica y simbólica, basada en una relación desigual de poder, perdurable en el tiempo.

La parte acusadora informó que el hombre se encuentra detenido por otro legajo en la provincia de Mendoza, por lo que solo pidió al magistrado la aplicación de una medida cautelar de impedimento de contacto con la mujer.

El defensor oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal. Sin embargo, solicitó garantizar el contacto entre la hija de la víctima y el imputado, dada la relación de crianza que tienen.

El juez de Garantías, tras escuchar a las partes, dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses. Además, dispuso el impedimento de contacto con la mujer, con la salvedad de buscar alternativas viables para garantizar el contacto con la niña, mientras dure el plazo de la investigación.





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