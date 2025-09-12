celebran aprobación legislativa por Medanito » Catriel25Noticias.com

El Gobierno de La Pampa celebra la aprobación legislativa, por amplia mayoría, que autoriza el llamado a licitación pública nacional e internacional para la explotación del área petrolera El Medanito, ubicada en el departamento de Puelén.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo provincial, fue respaldada mayoritariamente en la Cámara de Diputados y representa un paso clave para garantizar la continuidad de la producción hidrocarburífera en la provincia.

Desde la Secretaría de Energía y Minería, su titular Matías Toso expresó: “Esta aprobación es el resultado de un proceso transparente, técnico y participativo. El Medanito representa el 34% de la producción petrolera pampeana y sostiene más de 350 empleos directos e indirectos. Era fundamental avanzar con tiempo para evitar una caída en la actividad ante el vencimiento del contrato actual en junio de 2026”.

El proyecto contempla la creación de un “data room” técnico, que integrará el pliego licitatorio, para facilitar el acceso a la información por parte de las empresas interesadas, y establece que la definición de las regalías será potestad de la Legislatura.

“Ejecutaremos lo que los diputados definieron como sistema de regalías móviles, sea un 15% o un 20%. Lo importante es que la provincia mantenga el control estratégico sobre sus recursos”, agregó Toso.

El Gobierno destacó que este proceso fue diseñado con estándares de calidad institucional y que se incorporaron propuestas de la oposición para garantizar el consenso político.

“Hoy damos un paso firme hacia la transición energética de La Pampa”, concluyó el secretario.

MONSALVE

El intendente municipal de 25 de Mayo Leonel Monsalve se expresó tras la aprobación de la ley Medanito.

«Después de una lucha dura, llena de cambios y decisiones importantes, hoy puedo decir con alegría que todo el esfuerzo valió la pena.

Durante más de un año peregrinamos, día a día, golpeando puertas y reclamando que de una vez por todas se trate el proyecto de Medanito. Y hoy logramos ese paso tan esperado: abrir la puerta a nuevas inversiones, más trabajo y la posibilidad de reactivar el petróleo para que nuestro pueblo vuelva a caminar.

Me han atacado, difamado y querido manchar, pero siempre me mantuve firme en mis convicciones, convencido de que este día iba a llegar.

Quiero agradecer profundamente a Marcelo Rucci por el firme acompañamiento junto a los trabajadores, y a los diputados que cumplieron su palabra y acompañaron con su voto. El pueblo está agradecido .

Este camino nos deja una enseñanza clara: nunca hay que bajar los brazos. Voy a seguir luchando por ustedes, pueblo de 25 de Mayo, con humildad, respeto y la voluntad de aprender cada día.

Sigamos creciendo juntos, » manifestó Monsalve.

DIPUTADA NOELIA SOSA

La Diputada veinticinqueña Noelia Sosa dio su parecer, tras la aprobación para el llamado a licitación de Medanito.

«Después de muchos meses de trabajo en la Legislatura, hoy se aprobó la Ley que habilita la licitación del área El Medanito, con el 20% de regalías, tal como lo planteamos desde el primer día.

Siempre mantuve mi postura, convencida de que la defensa de los recursos de 25 de Mayo y de toda La Pampa es innegociable. Porque defender la Pampa es defender el trabajo de nuestra gente, y ese compromiso nunca se negocia.

Trabajamos, discutimos y consensuamos para que este proyecto saliera de la mejor manera posible: en favor del trabajo para 25 de Mayo y para toda la provincia, y en defensa de un recurso no renovable que debemos administrar con mirada de futuro, pensando en los próximos 25 años.

Este paso significa certeza para los trabajadores, ingresos para los municipios y un horizonte más sólido para nuestro pueblo. Y si algo demuestra este proceso, es que el trabajo diario y en silencio vale más que cualquier foto o titular: hoy los hechos están a la vista.

Como veinticinqueña, siento un enorme orgullo de haber acompañado este camino, con la tranquilidad de saber que cumplimos lo que dijimos.