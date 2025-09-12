incendio de camión fletero sería intencional » Catriel25Noticias.com

El siniestro ocurrió esta madrugada en barrio Santa Cruz. El camión resultó con gran parte de la carrocería dañada.

Cerca de la 01:30 hs, los bomberos hicieron sonar la sirena de alerta y en minutos estaban en calle San Luis, convocados por los vecinos y el dueño del antiguo camión Mercedes Benz que se utiliza para fletes.

Según se supo extraoficialmente, el incendio sería intencional y las pericias están a cargo de los bomberos de la localidad.

El dueño del vehículo está desesperado ya que es su único medio de vida.