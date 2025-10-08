Ciclistas de Catriel brillaron en el cierre del Campeonato Alvearense de MTB » Catriel25Noticias.com

La pasión por el mountain bike volvió a tener presencia catrielense en tierras mendocinas. Este domingo se corrió la 4ª y última fecha del Campeonato Alvearense de MTB “Desafío del Atuel”, en la localidad de General Alvear (Mendoza), donde más de un centenar de pedalistas de distintas provincias participaron de una jornada intensa de ciclismo y adrenalina.

Entre ellos, los representantes de Catriel tuvieron un desempeño sobresaliente, consolidando su gran temporada en el circuito mendocino.

–Lorena Lucero protagonizó una actuación destacada, quedándose con el 2° puesto en su categoría y alcanzando el 6° lugar en la General Femenina, posicionándose entre las mejores del campeonato.

–Marcelo Escudero subió al podio con un valioso 3° puesto en su categoría, demostrando constancia y nivel competitivo.

–Carlos Díaz, por su parte, completó una sólida carrera finalizando 5° en la fecha y 5° en el Campeonato General, confirmando su gran rendimiento a lo largo del certamen.