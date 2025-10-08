Denuncia pública de trabajadores de GTC por falta de pago de sueldos y aguinaldo » Catriel25Noticias.com

Siete trabajadores de la empresa GTC (Gabino Celso Correa Compañía de Servicios Petroleros y Logística), con domicilio en Colonia 25 de Mayo, La Pampa, denunciaron públicamente que llevan más de cuatro meses sin cobrar sus sueldos ni el aguinaldo correspondiente al mes de junio.

Los empleados, que prestaron servicios en diversas áreas petroleras de empresas como Vista Oil & Gas, Petróleo Sudamericanos (área Necon), Chevron y Exxon Mobil, en provincias como Río Negro y Neuquén, manifestaron su preocupación y descontento ante la falta de respuestas de la empresa.

“No nos despidieron, pero quieren que arreglemos con el 50% del pago. Además, pretenden abonar los sueldos y el aguinaldo junto con la liquidación, y en cuotas”, expresaron.

Entre ellos, algunos están alquilando viviendas y otros tienen hijos estudiando en diferentes provincias, lo que agrava su situación económica y familiar.

“Esperamos que se solucione lo antes posible y que la empresa reconozca todos estos años que le dedicamos”, señalaron los trabajadores, quienes resaltaron la incertidumbre y el estado lamentable en el que se encuentran.

Hasta el momento, GTC no ha brindado ninguna respuesta a la problemática, dejando a los empleados en una situación de vulnerabilidad y sin ingresos.