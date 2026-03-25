El Futsal logró una gran convocatoria y alto nivel competitivo » Catriel25Noticias.com

Catriel-Con una destacada convocatoria y un clima de acompañamiento permanente, el Torneo de Fútsal de Verano se desarrolló con éxito durante los días 20, 21 y 22 de marzo en el SUM Municipal “Eldo Carro”, reuniendo a más de 500 vecinos y vecinas a lo largo de las tres jornadas. (www.infosports.com.ar / FM Alas )

La propuesta deportiva incluyó distintas categorías masculinas y la participación del fútbol femenino, consolidándose como un espacio de encuentro para la comunidad y de fortalecimiento del deporte local. Durante cada jornada, el público acompañó de manera constante, generando un ambiente familiar y de sana competencia.

La apertura oficial contó con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto, junto al director de Deportes Facundo García y referentes del Grupo Juventudes, Franco Salzotto y Juan Ignacio Peralta, quienes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para promover la inclusión, el desarrollo deportivo y la formación de valores en jóvenes y adultos.

En lo estrictamente deportivo, el certamen dejó un alto nivel de competencia y definiciones intensas en cada categoría. Los resultados finales fueron los siguientes:

En la categoría femenina, Impacto se consagró campeón tras imponerse en la final ante Roma Verde.

En la categoría +13, El Rejunte se quedó con el primer puesto, superando a Todo Suela.

En +15, Los Parientes se coronaron campeones luego de vencer a Sub 17.

En la categoría +18, Los Galácticos obtuvieron el título tras derrotar a El Sector.

Desde el Municipio remarcaron que el torneo forma parte de una política pública que impulsa el deporte como herramienta de inclusión, encuentro y desarrollo social, generando oportunidades para jóvenes y fortaleciendo el entramado comunitario en cada barrio de la ciudad.